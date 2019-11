Ein 63-jähriger Brite wollte während seines Urlaubs nicht auf sein Auto verzichten. Diese Bequemlichkeit kam ihm jedoch teuer zu stehen.

Deutschland: Brite nutzt Auto als Anhänger

(SC) - In Rheinhessen staunten Polizeibeamte am Sonntag nicht schlecht, als sie auf der Autobahn A61 in der Nähe von Gau-Bickelheim einen fahrerlosen Kleinwagen erblickten.

Schnell bemerkten sie, dass der Wagen an ein Wohnmobil gekoppelt war - offensichtlich als eine Art Anhänger. Der Fahrer des Wohnwagens, ein 63-jähriger Brite aus der Nähe von Bristol, wollte während seines Urlaubs nicht auf sein Auto verzichten - und hängte es kurzerhand über eine Anhängerdeichsel an die Anhängerkupplung seines Campingwagens.

Der Brite war sich keiner Schuld bewusst und zeigte den Beamten seine europäische Genehmigungsurkunde. Tatsächlich ist diese Umbauvorrichtung in einigen Ländern Europas erlaubt - in Deutschland allerdings nicht.

Für den Briten wurde das Ganze ein teurer Spaß - er musste den Kleinwagen mit einem Abschleppdienst bis in die Niederlande bringen lassen, wo das ungewöhnliche Gespann erlaubt ist.

Neben dem Abschleppservice, der den Briten rund 1000 Euro kostete, musste er ebenfalls noch ein Bußgeld zahlen.