Modewelt

Deutsches Supermodel Tatjana Patitz gestorben

Durch die amerikanische Vogue wurde am Mittwoch bekannt, dass das ehemalige Supermodel im Alter von nur 56 Jahren gestorben ist

Geboren wurde Tatjana Patitz am 25. März 1966 in Hamburg. Danach wuchs sie in Schweden auf und wurde im Alter von erst 17 Jahren vom Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt. Zu einem der bekanntesten Gesichter der Modewelt wurde das Model in den 80er und 90er-Jahren. Ihren Durchbruch feierte Patitz zuvor durch eine Levi-Kampagne.

Sie zählt heute zu einem der ersten deutschen „Supermodels“ und ist so in einem Atemzug mit ihren Kolleginnen Naomi Campbell, Cindy Crawford und weiteren Sternchen der Modewelt. Nach ihrer aktiven Modelkarriere widmete Patitz sich der Schauspielerei und verlässt Paris, um nach Los Angeles zu ziehen. Im Jahr 2003 heiratete sie den amerikanischen Geschäftsmann Jason Johnson. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, trennte sich jedoch im Jahr 2009.

Jetzt starb sie völlig unerwartet im Alter von nur 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, so ihre Model-Agentur zur amerikanischen Vogue.

