Deutscher Filmpreis: Nosbusch und Teclebrhan moderieren

Désirée Nosbusch (54) und Tedros Teclebrhan (35) moderieren in diesem Jahr den Deutschen Filmpreis.





(dpa) - Die beiden werden am 3. Mai durch die Preisverleihung führen, wie die Deutsche Filmakademie am Mittwoch mitteilte. Nosbusch spielte zuletzt in der Thrillerserie „Bad Banks“ mit, in der zweiten Staffel soll auch Teclebrhan mitmachen. Er hatte auch eine Comedysendung und war zuletzt auf der Berlinale im Drama „Systemsprenger“ zu sehen. Die Lolas werden am frühen Abend des 3. Mai in Berlin verliehen, ausgestrahlt wird die Verleihung um 22.55 Uhr im ZDF.