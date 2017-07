(dpa) - Surreal war die Kunst von Salvador Dalí, und surreal ist auch das, was sich in der Nacht zum Freitag in der Krypta seines Museums im katalonischen Figueres abspielte. Denn das Grab, in das der Meister vor fast 30 Jahren mit großem Brimborium gebettet worden war, musste auf Anordnung der spanischen Justiz geöffnet werden.



Geklagt hatte die Spanierin Pilar Abel Martínez. Sie behauptet, von dem Künstler gezeugt worden zu sein, als ihre Mutter in den 1950er Jahren eine Liebesbeziehung zu Dalí unterhielt. Dalí hingegen behauptete immer, impotent und sexuell unerfahren zu sein.



Dieser Zirkus in seinem Museum, der hätte ihm gefallen.

„Das Ganze ist wie ein schlechter Witz“, entrüstete sich eine Frau aus Figueres gegenüber spanischen Journalisten. Sie erinnere sich noch gut daran, wie sie 1989 dem einbalsamierten Leichnam die letzte Ehre erwiesen habe. Ein anderer Bürger gab sich milder: „Dieser Zirkus in seinem Museum, der hätte ihm gefallen.“ Denn der Surrealismus-Künstler Dalí (1904-1989) war ein Mann der Provokationen, überheblich und eitel - und wusste sich wie kaum ein anderer in Szene zu setzen. Auch nach seinem Tod.

Trotz aller Kritik, eine etwas morbide Frage bewegte doch viele: Hat er noch sein berühmtes Zwirbelbärtchen?



Bürgermeisterin Marta Felip nach dem Verlassen des Museums vor Hunderten Schaulustigen und Journalisten, der Leichnam sei in gutem Zustand. Luís Peñuelas, Generalsekretär der Stiftung, lüftete dann am Morgen das ultimative Geheimnis: Das berühmte Bärtchen ist intakt und steht hochgezwirbelt in Position.



Haare, Nägel sowie Knochenproben wurden entnommen und in einem sargähnlichen Behälter abtransportiert. In etwa zwei Wochen soll laut dem Anwalt von Klägerin Abel Martínez ein Ergebnis vorliegen, bevor der Richter am 18. September sein Urteil fällt.

Mutter Antonia, die das Verhältnis mit dem Künstler unterhalten haben soll, lebt übrigens noch. Allerdings leidet die 86-Jährige an Demenz und steht als Zeugin nicht mehr zur Verfügung.



Surreales Spektakel



Was der DNA-Abgleichungstest auch ergeben mag - diese Nacht in Figueres wird auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Augenzeugen sprachen von einem „surrealen Spektakel“. Es war fast, als seien die makabren Fantasien, die der Meister in seinen Bilder verewigt hatte, für einen Moment lang Realität geworden. Ein kurzer Blick auf eines der größten Genies des 20. Jahrhunderts, dann wurde der Sarg wieder geschlossen - oder wie Peñuelas es auf den Punkt brachte: „Das Wichtigste ist, dass Dalí jetzt wieder in Frieden ruhen kann.“