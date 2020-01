Schauspielerin Désirée Nosbusch hat in einem Podcast-Interview über die Beziehung zu ihrem ermordeten Ex-Freund Georg Bossert gesprochen.

Désirée Nosbusch: Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Freund

Mit gerade einmal 16 Jahren war Désirée Nosbusch mit ihrem fast 30 Jahre älteren damaligen Manager Georg Bossert zusammen. Eine Zeit, auf die sie alles andere als positiv zurückblickt.

In einem von Tanja Valérien geführten Podcast-Interview der Zeitschrift "Donna" sprach die 55-Jährige über ihre damalige Beziehung. Auf die Frage Valériens, ob ein so viel älterer Freund nicht der Alptraum aller Eltern sei, antwortete Désirée Nosbusch: "Das war nicht nur der Alptraum meiner Eltern, das war auch mein Alptraum. Es war nicht das, was es nach außen hin schien. Das war keine Beziehung, wo zwei Menschen beschlossen hatten, wir wollen jetzt zusammen sein – egal ob Altersunterschied oder nicht. Ich war gefangen. Ich wurde unterdrückt. Ich wurde missbraucht."

Wer älter ist, hat recht

Damals sei sie nicht stark genug gewesen, sich aus der Situation zu lösen. Einen möglichen Grund dafür sieht Nosbusch heute in ihrer damaligen Situation. "Ich kam vielleicht aus einem Elternhaus oder aus einer Welt, wo jeder, der älter und erwachsener ist, erst mal recht hat und ich dachte, wenn so was passiert, dann bin vielleicht ich schuld."

Weiter wollte sich Désirée Nosbusch über ihre damaligen Erfahrungen nicht äußern. "Ich nehme auch den Namen dieses Menschen nicht mehr in den Mund. Würde er noch leben und könnte sich rechtfertigen, würde ich noch ganz andere Dinge erzählen. Da er nicht mehr lebt, habe ich irgendwann beschlossen, das wäre unfair." Sie persönlich sei heute im Reinen damit.

Nosbusch war bis 1990 mit ihrem Manager Georg Bossert liiert. Bossert wurde 1995 von seinem Sohn erstochen.

Seit 2018 ist die Luxemburgerin mit dem deutschen Kameramann Tom Alexander Bierbaumer verheiratet.

