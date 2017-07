(dpa) - Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch (52) kann sich nach 40 Jahren im Showgeschäft noch gut an ihre Anfänge erinnern. „Ich bin in diesen Beruf regelrecht herein gestolpert.



Foto: Gerry Huberty

Heute wünsche ich mir, dass ich diesen enormen Erfolg mehr zu schätzen gewusst hätte. Ich konnte die Zeit nicht immer richtig genießen und würdigen“, sagte Nosbusch der „Bild“ (Montag). Die Luxemburgerin begann ihre Karriere 1977 im Alter von zwölf Jahren als Kindermoderatorin bei Radio Luxemburg.

Sie schaue ungern zurück auf die ersten Jahre und wolle sich nicht wiederholen. „Wenn ich dann doch mal einen Blick zurück wage, dann überfällt mich eine merkwürdige Melancholie. Damit kann ich nicht so gut umgehen.“ Ihre Karriere sei noch lange nicht zu Ende: „Ich stecke voller Tatendrang.“ Demnächst ist Nosbusch in der sechsteiligen ZDF-Serie „Bad Banks“ zu sehen. Darin spielt die 52-Jährige die Ex-Chefin einer jungen Investmentbankerin.