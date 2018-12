Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch hat sich für die aktuelle Kampagne der Tierschutzorganisation PETA ablichten lassen, um Verbraucher vom Kauf von Exotenleder abzuhalten.

Panorama 1

Desirée Nosbusch: Exotenleder, nein danke

Michael JUCHMES Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch hat sich für die aktuelle Kampagne der Tierschutzorganisation PETA ablichten lassen, um Verbraucher vom Kauf von Exotenleder abzuhalten.

"Désirée Nosbusch lässt nur echten Fuchs an ihre Haut!" - mit diesem Slogan machte die Tierschutzorganisation PETA Deutschland vor einigen Jahren auf eine Kampagne aufmerksam, die sich gegen den Einsatz von Pelz in der Modebranche richtete. Nun ist die luxemburgische Schauspielerin erneut für das Wohl der Tierwelt im Einsatz: In der neuen Kampagne von PETA macht sich die gebürtige Escherin für den Verzicht auf Exotenleder stark.



Die Kampagne mit dem Titel "Ich bin kein Modeaccessoire!" zeigt Désirée Nosbusch mit einem Schlangengürtel um den Hals und einem Bodypainting am linken Arm. Im einen parallel dazu veröffentlichten Video spricht sie - unterlegt mit Bildern von der Tötung von Tieren für die Lederindustrie - über die brutale Vorgehensweise in den Farmen.



Man müsse sich nur vor Augen führen, dass für eine Handtasche die Haut von vier Krokodilen verwendet wird, so der "Bad Banks"-Star im Video. "Den Tieren wird ohne Betäubung sozusagen das Genick, der Nacken aufgeschlitzt. Dann wird ihnen eine Metallstange ins Rückenmark gestoßen." Sichtlich bewegt von der Vorstellung spricht sie in die Kamera: "Stellt sich da überhaupt noch die Frage, ob man so eine Tasche haben will? Nein, oder?"



In Szene gesetzt wurde die Luxemburgerin von Starfotografin GABO, die die Tierschutzorganisation seit Jahren unterstützt.



Foto: PETA Deutschland