Der Zusammenhang von Brustkrebs und Übergewicht

Mit nicht weniger als 660 000 Euro unterstützt die Fondation Cancer aus Luxemburg die belgische Wissenschaftlerin Christine Desmedt. Sie erforscht die Zusammenhänge von Brustkrebs und Adipositas im Detail.

von Birgit Pfaus-Ravida



In den westlichen Staaten ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei Frauen – mit einem Anteil von über 30 Prozent unter den Krebserkrankungen. Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Und: An Brustkrebs sterben mehr Frauen als an irgendeiner anderen Krebserkrankung. Darum ist Forschung auf diesem Feld fundamental wichtig.



Die Wissenschaftlerin Christine Desmedt von der Katholieke Universiteit (KU) Leuven untersucht mit ihrem Team Zusammenhänge von Brustkrebs und Fettleibigkeit ...