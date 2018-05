Ein halbes Jahrhundert – das muss gefeiert werden: Prinz Frederik will an diesem Wochenende mit Familie, Freunden und dem Volk auf seinen 50. Geburtstag anstoßen.

Panorama 3 Min.

Der Prinz von nebenan

Ein halbes Jahrhundert – das muss gefeiert werden: Prinz Frederik will an diesem Wochenende mit Familie, Freunden und dem Volk auf seinen 50. Geburtstag anstoßen.

von Rainer Holbe



Zum 50. Geburtstag von Kronprinz Frederik am Samstag veröffentlichte das dänische Königshaus neue Porträtaufnahmen des vierfachen Familienvaters. Beobachter wollen ein leichtes Lächeln auf seinem Gesicht erkennen, glauben aber auch, dass der Tod seines Vaters, Prinz Henrik von Dänemark, Anfang diesen Jahres Spuren in der Seele des Sohnes hinterlassen hat.



Prinzessin Margrethe von Dänemark, die heutige Königin, und ihr Ehemann Prinz Henrik präsentierten ihren Sohn Frederik den Fotografen bereits wenige Tage nach der Geburt. Foto: dpa

Prinz Henrik war in der Nacht zum 13. Februar 2018 im Alter von 83 Jahren auf Schloss Fredensborg im Beisein seiner Frau, Königin Margrethe, und seiner zwei Söhne, Kronprinz Frederik und Prinz Joachim, gestorben. Die Dänen trauerten um den beliebten französischen Ex-Diplomaten, der einst in der Holmens Kirke in Kopenhagen die junge Kronprinzessin Margrethe geheiratet hatte. Aus Henri de Laborde de Monpezat wurde damals Prinz Henrik von Dänemark. Als Anfang 1972, vier Jahre nach Frederiks Geburt, Margrethes Vater Frederik IX. plötzlich starb, wurde seine Tochter zur Königin – und sein Vater zum Prinzgemahl.



Kein Thronwechsel erwünscht



Bisher verehrten die Dänen ihre Königin Margrethe II. auch trotz ihres saloppen Auftretens. Die studierte Archäologin übersetzt und illustriert Bücher, malt Plakate und entwirft Bühnenbilder. Dass sie sich aus dem goldenen Käfig royaler Gepflogenheiten herauswagt und sich in Tätigkeiten versucht, wo Wettbewerb herrscht und keine königlichen Privilegien gelten, gefällt ihren Untertanen. Sie wehrt sich gegen fremdenfeindliche Tendenzen in ihrer Heimat, organisiert Strategien gegen Jugendarbeitslosigkeit und beklagt bisweilen den „ziemlich beschränkten Horizont“ mancher Landsleute.



Möglich, dass sich auch deshalb nach jüngsten Umfragen lediglich 30 Prozent der Dänen einen Thronwechsel wünschen – und das, obwohl Kronprinz Frederik und seine Mary, eine gebürtige Australierin, bei der Bevölkerung so beliebt wie noch nie sind.



Prinz Frederik lernte seine heutige Ehefrau Mary, eine Australierin, im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney kennen. Das Paar hat vier Kinder: Christian, Isabella sowie die Zwillinge Vincent und Josephine (im Bild). Foto: AFP

Frederik, der sich außer in seiner Muttersprache auch fließend in Deutsch, Französisch und Englisch unterhalten kann, ist Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees und als ehemaliger Diplomat in der amerikanischen und französischen Botschaft seines Landes ein überzeugter Europäer. Wie bei den meisten Angehörigen aus europäischen Adelshäusern üblich, begann auch die Karriere des jungen Frederik nach einem Studium in Harvard beim Militär seines Landes. Ob zu Luft, zu Land oder zu Wasser, stets schaffte er es in die höchsten Ränge. Dass er als Mitglied einer Hundeschlitten-Expedition das nördliche Grönland von Februar bis Mai 2000 auf einer Strecke von 2 795 Kilometern durchquerte, verschaffte ihm zusätzlichen Respekt seiner Landsleute.



Das offizielle Geburtstagsporträt des Kronprinzen stammt vom australischen Künstler Ralph Heimans. Foto: AFP

Skandalfreie Vorzeigefamilie



Zur Beliebtheit des Kronprinzen und seiner Familie mag beitragen, dass sie alle bisher ohne jeden Skandal durchs Leben gegangen sind. Regelmäßig tauchen in den dänischen Medien die Fotos der vier Kinder Christian Valdemar Henry John, Isabella Henrietta Ingrid Margrethe und der Zwillinge Josephine Sophia Ivalo Mathilda und Vincent Frederik Minik Alexander auf: eine ganz normale fröhliche Familie.

Die Familie von Prinz Frederik anlässlich der offiziellen Enthüllung seines Geburtstagsporträts. Foto: AFP

Seinen 50. Geburtstag feiert Frederik mehr als ausgiebig: Der Startschuss fiel am 18. Mai mit einem Galadinner seiner Stiftung, drei Tage später dann Laufveranstaltungen zu seinen Ehren in fünf dänischen Städten – an denen er auch teilnahm. Der Höhepunkt der Festwoche ist die große Party fürs Volk an diesem Sonntag, veranstaltet vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, an der natürlich auch die ganze Königsfamilie teilnimmt. Am Abend lädt Frederik zum Galabankett in den Christiansborg-Palast ein. An diesem nehmen auch zahlreiche ausländische Gäste teil, darunter Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, mit denen das Königshaus in einem freundschaftlichen Verhältnis steht.



Mit dem Großherzog könnte Frederik vielleicht auch über das Thema Thronwechsel plaudern: Henri übernahm den Titel seines Vaters, Großherzog Jean, im Oktober 2000. Bei den Dänen könnte es noch etwas dauern: Wie die amtierende Königin über einen möglichen Amtsverzicht denkt, offenbarte sie an ihrem 70. Geburtstag im Jahr 2010. Ihr Volk ließ sie damals wissen: „Ich bleibe auf dem Thron, bis ich runterfalle.“