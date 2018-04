Neben Sophia Loren und Gina Lollobrigida ist Claudia Cardinale eine der großen italienischen Filmdiven. Am Sonntag wird die Schauspielerin 80 Jahre alt.

Der perfekte Leinwandstar

von Rainer Holbe



hr Vater war Sizilianer, die Mutter Französin. Claudia wurde in Tunis geboren, wohin es die Familie für Jahre verschlagen hatte. Dort lernte das Mädchen neben der arabischen Landessprache auch perfekt Französisch. In der Schule gehörte Claudia stets zu den Klassenbesten. Eigentlich wollte sie später auch Lehrerin werden, wäre da nicht dieser Schönheitswettbewerb gewesen. Die Siegerin durfte sich über eine Reise zu den Filmfestspielen in Venedig freuen.



Eine Aufnahme aus dem Jahr 1965 Foto: dpa

Nicht nur Kameraleute und Regisseure waren von der dunkelhäutigen Schönheit beeindruckt. Produzenten lockten mit Engagements. Aber erst ein halbes Jahr später unterschrieb sie einen Vertrag, und das bedeutete damals: Sie durfte ihre Haare nicht schneiden, nicht zunehmen und nicht heiraten. Für sie waren die Konsequenzen noch einschneidender: Sie musste ihren Sohn Patrick – heute Schmuckdesigner in New York – verleugnen, den sie mit siebzehn bekommen hatte, und ihn als ihren kleineren Bruder ausgeben. Seine wahre Identität enthüllte sie ihm erst, als er neunzehn war und von Cardinales zweitem Ehemann, dem Regisseur Pasquale Squiteri, adoptiert wurde.



Western und Drama



Die einstige Elevin feierte ihre ersten großen Erfolge mit Filmen wie „Rocco und seine Brüder“, „Achteinhalb“ und „Der Leopard“ und – als Partnerin von Henry Fonda – dem Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“. Der italienische Film gehörte damals zur Weltklasse, mit über 300 Produktionen pro Jahr. „Ich habe mit Visconti und Fellini gearbeitet“, erinnert sich die Signora. „Heute noch lese ich in ihren Drehbüchern und staune, wie gut sie geschrieben waren.“



„Die Cardinale“ galt als eine der schönsten Frauen des 20. Jahrhunderts, lebte in Rom und Paris und gehörte zu den wenigen Filmstars, die dem Boulevard keinen einzigen Skandal lieferten. Mit 61 Jahren stand sie in dem Tennessee-Williams-Stück „Die Glasmenagerie“ in ihrer Lieblingsstadt Paris zum ersten Mal auf einer Theaterbühne – gleichermaßen von Publikum und Presse gefeiert.

„In Paris bin ich freier, lebe ganz einfach, ohne Chauffeur und Bodyguard“, erzählt sie im Interview. „Ich gehe gerne allein durch mein Viertel Marais oder an der Seine spazieren. Die Leute schauen, grüßen, aber fassen mich nicht an. In Italien dagegen werde ich nicht in Ruhe gelassen.“ Noch immer bekommt sie viel Post. Die meisten Briefe stammen aus Deutschland. „Darunter war ein Heiratsantrag von einem jungen Mann“, erzählt sie. „Er hat wohl völlig übersehen, wie alt ich bin.“