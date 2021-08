Kim Tränka verdreht ab dem 17. August auf TVNOW den Männern den Kopf. Wir sprachen mit dem „Prince Charming“ über das schwule Dating-Format.

Der neue „Prince Charming“

Kim Tränka: „Niemand muss sich outen“

Kim Tränka verdreht ab dem 17. August auf TVNOW den Männern den Kopf. Wir sprachen mit dem „Prince Charming“ über das schwule Dating-Format.

Interview: Patrick Heidmann

Schwul-lesbische Fernsehformate liegen im Trend. Den Anfang im deutschsprachigen Raum machte vor zwei Jahren die Dating-Show „Prince Charming“, bei der eine Gruppe von Single-Männern im Stile des „Bachelor“ um das Herz des „Prinzen“ kämpft. Die dritte Staffel des mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichneten Formats startet am 17. August beim Streamingdienst TVNOW und wird später auch vermutlich auf VOX laufen. Das „Luxemburger Wort“ sprach vor der Ausstrahlung mit dem wohl wichtigsten Mann der Show: dem „Prinzen“ Kim Tränka (31) aus Bremen.

Kim Tränka, warum haben Sie sich dazu entschlossen, sich bei „Prince Charming“ zu bewerben? Sind Sie ein Fan des Formats?



Tatsächlich habe ich die ersten beiden Staffeln intensiv und mit Freude verfolgt. Aber der Gedanke mitzumachen kam mir erst nach der zweiten Staffel, als ich mal wieder einen Aufruf sah, sich als Kandidat zu bewerben. Da dachte ich mir: „Warum nicht?!“ Dating-Apps funktionieren nicht. Privates Dating funktioniert nicht. Und Partys, bei denen man jemanden kennenlernen könnte, gibt es aktuell ja auch nicht wirklich. Also probiere ich das Ganze einfach mal über diese Schiene.

Und da haben Sie sich selbstbewusst als Prince beworben?

Nein, es ist tatsächlich nur möglich, sich als Kandidat zu bewerben. Aber ich wurde dann schon im ersten Telefonat gefragt, ob die Rolle des Prinzen für mich auch interessant sein könnte. Und natürlich fand ich es nicht so verkehrt, derjenige zu sein, der auswählen darf.

Die Dreharbeiten liegen bereits hinter Ihnen: Was hat Ihnen besonders gut gefallen?

Ich fand diese Ausnahmesituation spannend und fand es toll zu sehen, dass es in so kurzer Zeit möglich ist, Emotionen zu einem anderen aufzubauen. Ganz unabhängig davon, dass ich die ersten beiden Staffeln sehr mochte, gefiel mir dieser Gedanke besonders: dass man vor Ort auf Kreta nichts anderes hat, was einen ablenkt. Keinen Alltagsstress und keine äußeren Einflüsse, sondern man kann sich voll und ganz auf das Daten konzentrieren.

Sich voll und ganz zu konzentrieren, wenn ständig ein Kamerateam um einen herum ist, ist aber sicher auch nicht ohne, oder?

Am Anfang fand ich das schon komisch, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ich eigentlich sagen darf, also ob beispielsweise das Wort „Scheiße“ überhaupt okay ist. Aber es ging dann doch recht zügig, dass ich in vielen Situationen die Kameras und auch das Mikro komplett ausblenden konnte. Das fand ich recht entspannt.

In der ersten Folge, die es vorab zu sehen gab, wirken Sie ehrlich gesagt von Anfang an sehr entspannt. Kam Ihnen zugute, dass Sie auch schon gemodelt haben und als Tänzer in der Bundesliga Publikum gewohnt sind?

Das hat mir in keiner Weise geholfen. Als ich in die erste Folge hineingeschaut habe, war ich deswegen auch erstaunt, wie ruhig ich gewirkt habe. Denn innerlich war ich schon sehr aufgeregt, da war nicht viel mit mir anzufangen. Der Weg zur Villa, bevor ich die Kandidaten das erste Mal gesehen habe, war ein Wechselbad der Gefühle.

Mit der Sendung geht viel mediale Aufmerksamkeit einher. Sind Sie darauf vorbereitet?

Bislang habe ich das eher verdrängt. Ich denke mir immer, dass ich doch nur eine kleine Leuchte aus Bremen bin, die hier ihr Glück versucht. Dass der Fokus der Männer in der Villa auf mich gerichtet ist, war mir natürlich klar. Alles drum herum habe ich eher ausgeblendet. Aber selbstverständlich ist mir bewusst, dass ich mich davon jetzt nicht mehr lange frei machen kann.

Die erste Staffel von „Prince Charming“ endete in einer Beziehung, die zweite und auch zuletzt das weibliche Pendant „Princess Charming“ dagegen nicht. Geht man also inzwischen mit gedämpften Erwartungen in die Show?

Nur weil ich darauf fokussiert gewesen bin, einen potenziellen Partner mit nach Hause zu nehmen, heißt das nicht, dass auf der anderen Seite genau das Gleiche existiert. Und tatsächlich spürt man fast so einen kleinen Erfolgsdruck, weil man ja den Leuten, die die Sendung gucken, schon zeigen möchte, dass es geht, auf diesem Weg eine große Liebe zu finden. Dass ich das nicht alleine in der Hand habe, war mir schon sehr bewusst.

Ihr Coming-out hat Ihnen laut eigener Aussage ihre Mutter abgenommen: Haben Sie sich nicht getraut, ihr zu erzählen, dass Sie einen Freund haben?

Nicht getraut würde ich nicht sagen. Aber ich hatte das damals nicht für nötig gehalten. Ohnehin finde ich, dass sich niemand outen muss. Ich war mit dem Mann zusammen und habe ihn geliebt, aber das hieß für mich nicht automatisch, dass ich meinen Eltern davon erzählen muss. Auch wenn wir ein gutes Verhältnis zueinander haben. Meine Mama hatte aber damals einfach einen guten Riecher und wusste, was Sache ist.

Wie sind Sie eigentlich zum Tanzen gekommen? Das ist ja nicht die naheliegendste Sportart für junge Männer ...

Angefangen hat das eigentlich mit so einem Tanzkurs, den viele Jugendliche machen. Das machte mir mit 14 Jahren wirklich Spaß, und als beim Abitanzball ein Tanzclub aus Bremen aufgetreten ist, war mein Gedanke: Geil, das möchte ich auch gerne mal machen. So nahm das seinen Lauf. Irgendwann bin ich nach Düsseldorf gezogen und habe dort getanzt. Das war mein Einstieg in die 1. Bundesliga. Später bin ich dann nach Bremen gewechselt, weil ich noch einmal Vollgas geben und richtig erfolgreich sein wollte. Denn das ist mir immer wichtig. Sport machen ohne Leistungsbezug könnte ich mir nicht vorstellen. Das muss immer powern.

Inzwischen haben Sie die Tanzschuhe aber an den Nagel gehängt, oder?

Ja, Anfang dieses Jahres endgültig. Bei diesem Sport gibt es nur entweder ganz oder gar nicht. Und ich wollte mich voll und ganz auf die Dreharbeiten zu „Prince Charming“ konzentrieren. Außerdem bin ich jetzt 31 Jahre alt, da muss ich nicht mehr im Glitzerfummel auf der Tanzfläche stehen. Ich möchte mein Leben jetzt etwas mehr selbst bestimmen.

Haben Sie auch mal mit einem Mann getanzt?

Das habe ich. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich kein großer Freund davon bin. Für mich ist das durch den Leistungssport ein Paartanz für Mann und Frau. Ich mag diese Dynamik zwischen zwei unterschiedlichen Partnern, zwischen zwei Gegensätzen.

Das klingt jetzt sehr traditionell ...

Viele meiner schwulen Freunde, die auch aus dem Tanzsport kommen, sehen das genauso. Natürlich ist es toll, wenn zwei Männer miteinander tanzen. Und Nicolas Puschmann und sein Partner Vadim haben das bei „Let’s Dance“ grandios gemacht, das sah wirklich alles toll aus. Aber für mich persönlich wäre das nichts. Ich mag einfach die klassische Rollen-Positionierung von Mann und Frau im Tanzsport.

