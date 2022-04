Der Luxemburger, der die Zootiere Wiens versorgt

Jeff Schreiner ist in Luxemburg geboren und hat in Wien Tiermedizin studiert. Mit gerade einmal 27 Jahren trägt er einiges an Verantwortung.

