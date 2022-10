Mit einer fast zwei Kilometer langen Komposition haben Lokführer in der Schweiz einen Weltrekord aufgestellt. Das Bremsen war das Brenzlichste.

Rhätische Bahn

Der längste Reisezug der Welt fährt durch die Schweiz

(dpa) - Ein fast zwei Kilometer langer Zug, eine malerische Strecke und fantastisches Wetter: Mit diesen Zutaten hat die Rhätische Bahn in der Schweiz am Samstag Eisenbahn-Geschichte geschrieben. 25 aneinandergehängte vierteilige Triebzüge haben auf einer knapp 25 Kilometer langen Strecke in Graubünden einen Weltrekord aufgestellt.



Seyda Subasi, Rekordrichterin des Guinness-Buchs der Rekorde, hat den Zug am Freitag vermessen lassen. Weil unter ihren strengen Augen alles funktionierte, kommt die Rhätische Bahn nun mit dem „längsten Reisezug der Welt auf Schmalspur“ in das Guinness-Buch der Rekorde. Mit dem Spektakel wollte die Rhätische Bahn einen Beitrag zum 175-Jahr-Jubiläum der Schweizer Bahnen SBB leisten.

Überquerung des Landwasserviadukts als Höhepunkt

Der spektakuläre Höhepunkt der Fahrt kam ganz zum Schluss, um 15.34 Uhr: Da hat der Weltrekordzug das legendäre Landwasserviadukt überquert. Die 120 Jahre alte Brücke aus Kalkdolomit mit sechs Bögen führt in einer Kurve über das Landwassertal. Das Viadukt ist rund 140 Meter lang und 65 Meter hoch und eines der berühmten und viel fotografierten Wahrzeichen Graubündens und der Rhätischen Bahn.

Wie eine Schlange zog der Zug sich durch die sonnige, herbstliche Berglandschaft. An einigen Stellen fuhren die vorderen Triebzüge direkt unter den hinteren durch, die noch eine Kehre fahren mussten.

Herausforderung war die Koordination unter den sieben Lokführern: Sie mussten genau gleichzeitig beschleunigen oder bremsen, um den etwa 3.000 Tonnen schweren Zug genau auf Spur zu halten, wie die Rhätische Bahn erklärte. Dafür hat das Militär ein Feldtelefon mit Kabel vom ersten bis zum letzten Lokführer zur Verfügung gestellt. Denn weder per Funk noch Handy hätte wegen der vielen Tunnel auf der Strecke sonst überall gleichzeitig Empfang gewährleistet werden können.

6 Der Weltrekord erfolgte auf der Albula-Linie zwischen Preda und Thusis. Foto: AFP

Den Ablauf der Bremsmanöver erklärte Lokführer Christoph Benz auf Blick-TV: Das Kommando habe Projektleiter Peter Klima im ersten Führerstand jeweils gegeben. Zum Beispiel: „Achtung: wir bremsen jetzt mit 20 Prozent Bremsenergie. Drei, zwei, eins - BREMSEN!“

25 vierteilige Triebzüge

Der Zug fuhr mit 35 Kilometern in der Stunde auf der Unesco-Weltkulturerbestrecke zwischen Thusis und St. Moritz. Die Strecke von Preda über Bergün und über das Landwasserviadukt führte über Brücken und durch Kehrtunnel, die an der Strecke nötig sind, um auf kleinem Raum große Höhenunterschiede zu überwinden. Es ging auf den knapp 25 Kilometern insgesamt 789 Höhenmeter abwärts.

Die Rhätische Bahn sagt übrigens, ihres Wissens habe es noch nie einen längeren Reisezug gegeben. Der Zusatz „auf Schmalspur“ war nötig, weil in der Kategorie „längster Personenzug“ als Bedingung vorgesehen ist, dass nur eine Zugmaschine Waggons zieht. „Da unsere Weltrekord-Komposition mit 25 vierteiligen Triebzügen nicht mit einem lokbespannten Zug mit angehängten Wagen vergleichbar ist, findet der Rekord in einer neuen Kategorie statt: Längster Reisezug der Welt auf Schmalspur“, sagte Yvonne Dünser von der Rhätischen Bahn.