In einem lustigen Video hat ein junger US-Bürger seine Geschicklichkeit und seine Bastelwut dokumentiert.

Panorama 1

Der improvisierte Kettenreaktionsparcours

In einem lustigen Video hat ein junger US-Bürger seine Geschicklichkeit und seine Bastelwut dokumentiert.

(TJ) - Einen scheinbar nicht enden wollenden Kettenreaktionsparcours hat ein junger Amerikaner in seinem Garten aufgebaut. In wahrscheinlich tagelanger Arbeit hat er den Parcours rund um ein Wohnhaus angelegt und den Ablauf per Video festgehalten. Ob es mit Langeweile wegen Ausgangsbeschränkungen zu tun hat, ist nicht überliefert.

Zum Aufbau hat er wahrscheinlich den gesamten Speicher ausgeräumt. Wie viele Stunden für Aufbau und Versuche drauf gingen, kann man sich mit etwas Fantasie vorstellen. An und für sich sinnfrei, aber dennoch lustig anzuschauen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.