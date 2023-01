2022 trug die Monarchin des Großherzogtums Mode, deren Wert im sechsstelligen Bereich liegt. Damit lag sie international auf einem der vorderen Plätze.

Royale Garderobe im Check

Der Großherzogin teure Kleider

Sebastian WEISBRODT Im vergangenen Jahr trug die Monarchin des Großherzogtums Mode, deren Wert im sechsstelligen Bereich liegt. Damit lag sie im internationalen Vergleich auf einem der vorderen Plätze, wie die Auswertung eines Fashion-Blogs ergab.

Dass sich Großherzogin Maria Teresa zu offiziellen Anlässen gerne in teure Designerstücke von Luxusmarken wie Chanel, Prada und Co. hüllt, ist kein Geheimnis. Der Fashion-Blog „Ufo No More“ hat nun die Outfits, die royale Damen 2022 zu Repräsentationszwecken trugen, genau unter die Lupe genommen. Die Auswertung ergab nicht nur, dass Luxemburgs Großherzogin mit den Ausgaben für ihre Garderobe im vergangenen Jahr unter den Top 5 aller Monarchinnen lag, sondern, dass es am großherzoglichen Hof auch eine echte Sparfüchsin gibt.



Insgesamt 148 neue Stücke – Kleidung und Accessoires im Wert von 134.500 Euro – hat Maria Teresa nach Angaben des Blogs im vergangenen Jahr getragen. Damit belegt die Großherzogin Luxemburgs im Ranking der teuersten royalen Garderoben den fünften Platz. Für ihre Analyse beachteten die Autorinnen der Website lediglich Neuanschaffungen. „Wir sagen nicht, dass diese Berechnungen das sind, was die königlichen Damen tatsächlich ausgegeben haben, da wir das nicht überprüfen können“, heißt es seitens „Ufo No More“. Schließlich sei es auch möglich, dass Maria Teresa und Co. einen Rabatt erhalten hätten.

Vergleichsweise sparsame Erbgroßherzogin

Einsam an der Spitze der Rangliste steht Fürstin Charlène von Monaco. Sie trug 2022 modisch zwar „nur“ 105 neue Stücke auf, allerdings waren diese stolze 739.500 Euro wert. Mit großem Abstand auf Rang zwei folgt Prinzessin Olympia von Griechenland, die der Öffentlichkeit Mode und Schmuck im Wert von 227.600 Euro präsentierte. Ebenfalls auf das Treppchen der kostspieligsten Kleidung schaffte es Prinzessin Kate. Bei den rund 90 Terminen, die sie 2022 absolvierte, zeigte die Britin neue Kleidung im Wert von mindestens 217.300 Euro.

Gefallen an teuren Stücken scheint auch Prinzessin Sofia von Schweden zu haben, die im vergangenen Jahr neue Kleidung und Accessoires im Wert von fast 165.000 Euro vorführte und damit vor Maria Teresa auf Platz vier rangiert.

Unter den royalen Sparfüchsinnen ist neben der schwedischen Kronprinzessin Victoria (15.000 Euro), der britischen Prinzessin Eugenie und Prinzessin Madeleine von Schweden (beide 18.000 Euro) auch Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg zu finden. Die künftige Monarchin des Großherzogtums war mit Mode und Schmuck im Wert von rund 24.000 Euro vergleichsweise sparsam unterwegs.

Die Top Ten auf einen Blick 1. Charlène von Monaco: 739.500 Euro, 105 neue Stücke 2. Olympia von Griechenland: 227.600 Euro, 51 neue Stücke 3. Kate Middleton, Prinzessin von Wales: 217.300 Euro, 204 neue Stücke 4. Sofia von Schweden: 163.900 Euro, 118 neue Stücke 5. Großherzogin Maria Teresa: 134.500 Euro, 148 neue Stücke 6. Meghan Markle, Herzogin von Sussex: 107.000 Euro, 97 neue Stücke 7. Mathilde von Belgien: 103.500 Euro, 114 neue Stücke 8. Mary von Dänemark: 92.300 Euro, 129 neue Stücke 9. Sophie Rhys-Jones, Gräfin von Wessex: 87.300 Euro, 99 neue Stücke 10. Beatrice von York: 87.300 Euro, 55 neue Stücke

