Von Tom Rüdell

Anfang November ist es mal wieder soweit: Apple geht mit einer neuen Version seines legendären iPhone auf den Markt. Das iPhone X (für "10" und damit für das zehnte Jahr nachdem das erste Iphone auf den Markt kam) soll grundlegend neu sein, keinen "Home"-Button mehr haben und knapp 1.000 Dollar kosten.

Wir haben zur Neuvorstellung einen Blick ins Archiv geworfen und uns unsere Berichterstattung über das erste iPhone aus dem Jahr 2007 näher angeschaut.

Ganz offensichtlich war die Presse vor zehn Jahren etwas unschlüssig, wie man das neue Wundergerät, das Steve Jobs im Januar 2007 auf der Fachmesse Macworld in der Hand hielt, treffend beschreiben sollte. Die dpa titelte am 10. Januar "Der iPod als Handy ist da". Genauer beschrieben wird das iPhone als "'revolutionäres' Mobiltelefon mit Funktionen des populären Musikplayers iPod. [Es] hat unter anderem ein berührungsempfindliches Display statt einer Tastatur. Es kann mit Musik und Videos aus iTunes befüllt werden sowie mit dem Computer synchronisiert und für E-Mails genutzt werden." Multifunktionalität und ein Touchscreen sind also offensichtlich die große Neuigkeit auf dem Handymarkt der frühen Nuller-Jahre. Dieser erste im "Wort" dazu erschienene Text liefert am 10. Januar 2007 auch die Maße des ersten iPhones: Bildschirmdiagonale von 3,5 Zoll, 11,6 Millimeter dick.

"Am besten nicht nur zum Telefonieren"

Im Februar 2007 fand dann die Mobilfunkmesse 3GSM in Barcelona statt - und dort formulierte die Branche einen damals wahrscheinlich gewagten, heute fast schon als kindlich naiv empfundenen Leitsatz: "[Mobilfunkanbieter] brauchen Handys, die ihren Besitzer dazu bringen, sie häufiger als bisher zu nutzen- am besten nicht nur zum Telefonieren." Was damals, frei nach der Science-Fiction-Serie "Raumpatrouille Orion" aus den 1960ern "noch wie ein Märchen" klang, ist zehn Jahre später banalste Realität.

Luxemburg darf im September 2008 endlich auch das Iphone verkaufen - Steve Jobs ist da schon bei der überarbeiteten Version 3G angelangt.

Archivfoto: AP

Dass es dabei auch Sackgassen und Irrwege gab, zeigen zwei weitere Ankündigungen aus Barcelona: Vodafone wollte die mittlerweile komplett bedeutungslose Internet-Plattform Myspace aufs Handy bringen und ging dazu eine Kooperation ein. Nokia integrierte eine Taste für YouTube-Nutzer - "per Knopfdruck werden selbstgemachte Videos auf die YouTube-Seite geladen." Apple zog mit dem Iphone lächelnd an solchen Initiativen vorbei.



Ende Juni 2007 kam das erste iPhone schließlich in den USA auf den Markt - zum Preis von 499 Dollar für die Variante mit 4 Gigabyte Speicher. Wer den Speicherplatz auf 8 GB verdoppeln wollte, zahlte 599 Dollar. Auch diese Kennzahlen wirken wie aus der Steinzeit: Das Iphone X kommt ab Werk mit 64 GB oder 256 GB.

Luxemburg durfte im September 2008 mitspielen

Vor den Apple-Shops bildeten sich 2007 lange Schlangen, Apple-Freaks campierten tagelang auf der Straße, um das iPhone als erste in die Hände zu bekommen. Doch die Fachpresse teilte die Begeisterung nicht zu hundert Prozent: "Das iPhone ist revolutionär und es hat Fehler", urteilte die 'New York Times", "es kann Dinge, die noch kein Telefon konnte und ihm fehlen Dinge, die auch das einfachste Handy hat."

Lange Schlangen in der Oberstadt zum Verkaufsstart am 26. September 2008.

Foto: Voxmobile

Luxemburg musste indes lange auf einen Verkaufsstart warten: Ende September 2007 fragte das "Wort" bei Jean-Claude Bintz von Voxmobile nach. Und der sagte: "Bisher gibt es kaum mehr als Gerüchte über eine iPhone-Einführung in Luxemburg". 2007 sei jedenfalls nicht mehr damit zu rechnen. Anfang November kam das iPhone nach Deutschland, Luxemburg war immer noch außen vor.

"iPhone - Ein Gespenst geht um" titelte das "Wort" folgerichtig am 1. Dezember. "Auch im hauptstädtischen Apple-Store ist das schmucke Designertelefon sehr gefragt. 'Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass uns jemand nach dem iPhone fragt'", wird ein Verkäufer zitiert.

Weil Jean-Claude Bintz nicht locker ließ und schließlich für Voxmobile die Verkaufslizenz erhielt, konnte das Iphone im September 2008 dann doch noch offiziell in Luxemburg Einzug halten. Allerdings war man da bei Apple schon weiter und hatte die Nachfolgerversion iPhone 3G in den Handel gebracht.