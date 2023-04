Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sagen am Samstag auf dem Standesamt im Luxemburger Rathaus „ja“ zueinander. So sieht der Ablaufplan des Festes aus.

Panorama 2 Min.

Großereignis am Hof

Der Ablauf der royalen Hochzeit im Detail

Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sagen am Samstag auf dem Standesamt im Luxemburger Rathaus „ja“ zueinander. So sieht der Ablaufplan des Festes aus.

Von Sebastian Weisbrodt

Nachdem Prinz François, das zweite Kind von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, am 27. März das Licht der Welt erblickt hat, steht am großherzoglichen Hof nicht nur das nächste freudige Ereignis, sondern auch die Hochzeit des Jahres vor der Tür: Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory wollen sich am Samstag das Jawort geben und die Vorbereitungen für das royale Fest laufen auf Hochtouren. Die Termine für die standesamtliche und die kirchliche Trauung hatte der Hof bereits Ende des vergangenen Jahres bekannt gegeben.

„Die standesamtliche Trauung Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Alexandra mit Herrn Nicolas Bagory wird im Rathaus der Stadt Luxemburg stattfinden“, hieß es in der Mitteilung am 29. Dezember. Die kirchliche Trauung wird am 29. April 2023 in der Kirche Saint-Trophyme in Bormes-les-Mimosas gefeiert, nur wenige Kilometer von Cabasson, dem Sommersitz der Familie, entfernt.



Öffentlicher Empfang vor dem Rathaus

Am 20. Februar, neun Tage nach Prinzessin Alexandras 32. Geburtstag, folgten über die Social-Media-Konten der großherzoglichen Familie nebst einem Foto des strahlenden Paares genauere Details zum Ablauf der standesamtlichen Eheschließung. Demnach sollen das Brautpaar und die großherzogliche Familie um 15 Uhr auf der Place Guillaume II ankommen, die Zeremonie beginnt um 15.30 Uhr im Beisein beider Familien. „Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, das Ehepaar und die großherzogliche Familie vor dem Rathaus zu begrüßen“, heißt es in dem Post.

Gegen 16 Uhr verlassen die Frischvermählten, begleitet von den Mitgliedern der großherzoglichen Familie, das Rathaus, um die Menschenmenge auf dem Knuedler zu begrüßen, bevor die Hochzeitsgesellschaft über die Rue de la Reine zum großherzoglichen Palast zurückkehrt. Dort findet um 18 Uhr ein Empfang statt, bei dem die dann Frischvermählten im Beisein ihrer Angehörigen sowie „Vertretern aus der Politik, nationalen Behörden und Luxemburger Autoritäten“ den Abend ausklingen lassen. Weitere Angaben zur Gästeliste oder der kirchlichen Trauung in Frankreich wollte der Hof nicht machen, da dies dem Brautpaar zu privat sei.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Ein besonderes Datum

Mit der Wahl des Ortes folgt Prinzessin Alexandra ihrem großen Bruder Guillaume, der im Oktober 2012 die damalige Gräfin Stéphanie de Lannoy geheiratet hat. Ihre Eltern hatten im Jahr 1981 das Palais für die standesamtliche Trauung vorgezogen.

Vor 70 Jahren heiratet Erbgroßherzog Jean die belgische Königstochter Am 9. April 1953 setzen der künftige Großherzog von Luxemburg und Prinzessin Joséphine-Charlotte von Belgien ihrer Liebe die Krone auf. Ein Jubeltag für Royalisten – und Gesetzesbrecher.

Parallelen zum großherzoglichen Paar gab es allerdings beim Datum der Bekanntgabe der Verlobung: „Ihre Königlichen Hoheiten der Großherzog und die Großherzogin haben die große Freude, die Verlobung Ihrer Tochter, Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Alexandra, mit Herrn Nicolas Bagory bekannt zu geben“, teilte der Hof am 7. November mit. Auf den Tag genau, 42 Jahre zuvor, hatten auch Henri und Maria Teresa ihre Verlobung öffentlich gemacht.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Via Twitter lädt der Großherzogliche Hof dazu ein, Prinzessin Alexdra und Nicolas Bagory auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite Glückwünsche zu hinterlassen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.