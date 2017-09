Von LW-Korrespondent Felix Lee (Peking)



Nachwuchsprobleme hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee schon bei ihrer Gründung vor 90 Jahren.



Doch während die jungen Soldaten damals unter Hunger und Mangelernährung litten und viele von ihnen so klein und schmächtig waren, dass sie nicht einmal die schweren Gewehre halten konnten, haben sich die Gründe in modernen Zeiten umgekehrt: Heute sind viele junge Männer in China zu fett.

Jugend lebt ungesund



Der Überkonsum von Softdrinks, Computerspielsucht und sogar zu viel Masturbation werden in einem Bericht der militäreigenen Tageszeitung als Hauptgründe genannt, warum viele junge Männer den Ansprüchen der größten Armee der Welt nicht genügen ...