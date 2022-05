Mit Depeche Mode wurde Dave Gahan berühmt. Ein früher Tourstopp in Luxemburg 1982 schaffte es in die Diskographie. Am Montag wird Gahan 60.

Zum 60. Geburtstag

Dave Gahan und das fehlende Ei von Oberkorn

Als Frontmann von Depeche Mode wurde Dave Gahan in den 1980er-Jahren berühmt. Ein früher Tourstopp in Luxemburg schaffte es in die Diskographie. Am Montag wird Gahan 60.