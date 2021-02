Bei klarem Himmel, viel Sonne, Schnee und Eis gab es am Wochenende noch einmal die ganze winterliche Pracht zu bestaunen. Die nächsten Tage indes wird es wieder wärmer.

Das winterliche Luxemburg in Bildern

(jwi) - Eiskalt war es die vergangenen Tage. Dennoch verschlug es viele Mutige, gut eingepackt mit Mütze, Schal und Handschuhen nach draußen in die Natur.

Und bei blauem Sonnenschein und viel Sonne gab es viel zu bewundern: Schneebedeckte Natur, gefrorene Seen, Flüsse und Wasserfälle sorgten für eine magisch-vereiste Luxemburger Landschaft.

8 Eis und Licht auf dem CR 325. Foto: mywort.lu/Pol Sassel

Eine größere Auswahl an atemberaubenden Winter-Impressionen gibt es auf der Leser-Lokalseite zum Mitmachen mywort.lu.

Es wird wärmer

Die kommenden Tage steigen allerdings wieder die Temperaturen. Hinter einer Warmfront zieht am Montag noch Regen übers Land, das Thermometer steigt auf 0 bis 3 Grad - an der Mosel können auch 5 Grad möglich sein. Der Wind dreht im Laufe des Tages in Richtung Südwesten und bringt noch wärmere Luftmassen nach Luxemburg.

Am Dienstag steigen die Temperaturen sogar auf 9 Grad, zudem soll es die kommenden Tage trocken bleiben.

Das Wetter können Sie auch auf unserer Service-Seite verfolgen.



