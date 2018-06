Keine Angst vorm Sommerloch – Mit dem Start der Fußball-WM beginnt im deutschen Fernsehen zwar die Saure-Gurken-Zeit, doch neben vielen Wiederholungen bietet das Programm auch neue Filme, Shows, Dokus und Comedies.

Das Sommerloch und der kalte Kaffee

von Cornelia Wystrichowski

Will man die Pressesprecher deutscher Fernsehsender reizen, dann reicht eine einzige Frage: die nach dem Sommerloch. Beim Thema Saure-Gurken-Zeit werden die TV-Anbieter schnell sehr schmallippig, denn einerseits will keiner zugeben, dass das eigene Programm in der warmen Jahreszeit oft kalter Kaffee ist – andererseits können die Sender nicht verhehlen, dass sie mit den attraktivsten Formaten im Sommer geizen. Quizmaster wie Günther Jauch und Polittalker wie Frank Plasberg machen Pause, neue Folgen vom "Tatort" oder vom ZDF-Montagsfilm sind rar, viele Serien wie "The Big Bang Theory", "Die Rosenheim Cops" oder "In aller Freundschaft" gibt es nur als Wiederholung. Dieses Jahr versteppt das Programm sogar besonders früh, nämlich mit Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland am 14. Juni.

Endlich mal Raum für Neues

In gewisser Hinsicht hat die Saure-Gurken-Zeit sogar ihr Gutes, denn nun ist im sonst streng durchgetakteten Programmschema endlich mal Raum für Neues und Sperriges. Während etwa Oliver Welkes Nachrichtensatire "heute-show" Ferien macht, testet das ZDF auf deren Sendeplatz am späten Freitagabend vom 13. Juli an die Sketchcomedy "Danke Deutschland!". Die ARD kann am 8. Juli Til Schweigers an der Zuschauerkasse gefloppten Kino-"Tatort" zeigen, der 130 Minuten dauert und normalerweise mit dem Polittalk von Anne Will um 21.45 Uhr kollidieren würde – die Moderatorin macht aber bis August Urlaub. Außerdem ist Platz für Filmreihen mit "Shooting Stars" im ZDF, "Filmdebüt" im Ersten oder "Kinosommer" bei RTL, in denen viele Kinofilme als Free-TV-Premieren laufen. Außerdem wird es unter dem Titel "Exclusiv im Ersten" im Juli und August in der ARD sechs neue gesellschaftskritische Reportagen geben.

Die Privatsender nutzen die Sommerwochen traditionell für Shows, die den Charme von Ballermann und XXL-Sangria-Eimern haben. So wird es neue Folgen von "Die Bachelorette" und "Das Sommerhaus der Stars" im Juli bei RTL geben, außerdem eine neue Runde "Promi Big Brother" bei SAT.1. VOX setzt auf Sommerspecials von "Grill den Profi", ProSieben hat eine neue Staffel der "Global Gladiators" im Köcher.

Kulturinteressierte mögen sich bei diesen Aussichten mit Grausen abwenden, haben aber Alternativen, wie etwa den alljährlichen sommerlichen Themenschwerpunkt bei Arte.

Zum Trost für alle, die das Fernsehprogramm dennoch insgesamt etwas dürftig finden: Ungefähr von Mitte August an hat die Saure-Gurken-Zeit ein Ende. Bis dahin kann man zur Abwechslung ja mal wieder ins Kino gehen.