von Martin Weber



Eine müffelnde Jeansjacke sorgte im vergangenen Jahr für Zoff unter den Teilnehmern: Das Kleidungsstück gehörte René Weller, der einst als Deutschlands schönster Boxer galt, und fiel einigen Kandidaten der Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ durch einen unangenehm modrigen Geruch auf. Dagegen wiederum verwahrte sich Wellers Frau Rosemarie entschieden. Die zierliche Dame geriet ob der Vorwürfe in Rage und wurde zur Furie – bis sie das Haus schließlich gemeinsam mit ihrem Göttergatten verlassen musste, eiskalt rausgewählt von den anderen Teilnehmern.



Nachdem in der vierten und finalen Folge dann auch noch Ex-Profikicker und Sprücheklopfer Thorsten Legat mitsamt Frau Michaela ausgeschieden waren, machte 2016 das wohl unbekannteste „Promi-Paar“ das Rennen: Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan gewannen damals rund 50 000 Euro.

Unerwarteter Erfolg

Als Erfolg, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte, entpuppte sich die erste Staffel der durchaus amüsanten Realityshow im vergangenen Jahr auch für RTL: Im Schnitt 2,5 Millionen Zuschauer pro Folge und ein Marktanteil von satten 13 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe zauberten den RTL-Verantwortlichen ein Lächeln ins Gesicht. Kein Wunder also, dass der Privatsender auch dieses Jahr wieder ein paar Paare in den Zimmern eines Wochenendhauses in Portugal unterbringt und das fröhliche Treiben zur Gaudi der Zuschauer rund um die Uhr von Kameras beobachten lässt: „Das Sommerhaus der Stars“ läuft immer mittwochs zur besten Sendezeit, und weil’s 2016 so schön war, sind dieses Mal statt nur vier sogar sechs Folgen zu sehen.

Von den insgesamt 16 Teilnehmern, die acht Paare bilden, sind leider die wenigsten richtig prominent. Beim einzigen echten Star handelt es sich um Schauspieler Martin Semmelrogge, der mit seiner Frau Sonja ins Haus einzieht, um dort mit den anderen Kandidaten zu wohnen, zu putzen, sich zu streiten und in mehr oder weniger albernen Wettkämpfen gegeneinander anzutreten.

Als einigermaßen prominent können immerhin noch Model Giulia Siegel und mit Abstrichen die Dokusoap-Darstellerin und Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst gelten, die gemeinsam mit ihren Partnern einziehen. „Nach dem Dschungelcamp: Was soll mich noch schocken?“, brachte Helena Fürst die Sache vor den Dreharbeiten in Portugal abgeklärt auf den Punkt. Die Teilnahme an der Show brachte ihr und ihrem Partner, Schlagersänger Ennesto Monte, jedoch kein Glück: Die beiden sollen sich nach den Dreharbeiten getrennt haben.

Mit von der Partie sind außerdem Manni Ludolf, der mit der Schrottplatz-Dokusoap „Die Ludolfs“ bekannt wurde, und seine Frau Jana. Nicht einmal zur B-Prominenz gehören dagegen die anderen Teilnehmer, darunter der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat Nico Schwantz, sowie Aurelio Savina, der nicht nur im australischen Dschungel, sondern auch bei der „Bachelorette“ um mediale Aufmerksamkeit kämpfte. Markus Mörl, der mit einer gewissen Yvonne König an den Start geht, dürfte immerhin älteren Semestern ein Begriff sein: Der 57-Jährige erlebte Anfang der achtziger Jahre als Sänger Markus mit dem Hit „Ich will Spaß“ seine Sternstunde.