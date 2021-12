Wie sich die zehn größten deutschen Lebensmittelhändler bei ihren jährlichen Weihnachts-Videos gegenseitig übertreffen.

Netto, Penny und Co.

Das sind die Video-Hits des deutschen Lebensmittel-Handels

(wid) - Wie die zehn größten deutschen Lebensmittelhändler ihre jährlichen Weihnachts-Videos thematisch gestalten und welche Clips bei Verbraucherinnen und Verbrauchern am besten ankommen, analysierte auch in diesem Jahr die Berlin School of Business and Innovation (BSBI). Dazu untersuchte die Wirtschaftsschule die diesjährigen Weihnachtsspots der Lebensmittelmarken auf YouTube auf die Anzahl an Likes, Views und Kommentaren sowie die zentralen Motive.

Auf Platz eins rangiert der Lebensmittel-Discounter Netto mit über 18,7 Millionen Aufrufen für sein diesjähriges Weihnachtsvideo. Der Clip ist bereits seit Ende Oktober 2021 im Netz und baute eine entsprechende Reichweite auf. Die Weihnachtsbotschaft von Penny ist seit einem knappen Monat online und erreichte bereits 16,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Weit abgeschlagen folgt Aldi Süd (7,9 Millionen Views) mit demselben Weihnachtsvideo wie Aldi Nord, das 55.712 Aufrufe erzielte. Edeka rangiert mit 6,4 Millionen Views auf Platz vier, während Kaufland mit 6,2 Millionen Aufrufen die Top fünf komplettiert.

Netto und die Geschichte vom wahren Weihnachtsmann:

"Der Cringe", der diesjährige Weihnachtsclip von Lidl, sorgte in den vergangenen Wochen auch medial für große Aufmerksamkeit. Das Video verzeichnete bis zur 49. Kalenderwoche 2,9 Millionen Aufrufe. Es ist jedoch aktuell nicht mehr frei auf YouTube einsehbar.

Mit 67.247 „Gefällt mir“-Angaben ergattert die Rewe-Tochter Penny bei der Beliebtheit den ersten Platz im diesjährigen Weihnachtsspot-Ranking. Deutlich weniger Likes erzielt die Vollversion der „Heiligen Nachtschicht“ von Aldi Süd (4.578 Likes), sie belegt damit den zweiten Platz. Ähnlich beliebt (4.452 Likes) ist der Clip von Netto, gefolgt von 2.869 Likes für das Weihnachtsvideo von Edeka. „Der Cringe“ von Lidl erhielt 1.264-mal einen „Daumen hoch“, als das Video noch im Netz war.



Penny und „Der Wunsch“:

Trotz des Pandemie-Jahres setzen die meisten der untersuchten Lebensmittelhändler thematisch diverse Schwerpunkte. So stehen das generelle Weihnachtsmotiv, Schnäppchenpreise und Genuss bei im Vordergrund. Penny und Aldi Nord hingegen behandeln in ihren diesjährigen Weihnachts-Videos indirekt Aspekte der Pandemie. Edeka richtet als einziger Händler seinen Fokus auf Nachhaltigkeit. Der Haupt-Clip des Discounters Netto stellt Wohltätigkeit in den Mittelpunkt.

Ernst Suganandarajah, Geschäftsführer der BSBI: „Spannend war für uns, dass die meisten der untersuchten Unternehmen sich gegen das naheliegende Pandemie-Motiv entschieden haben. Stattdessen rückt das 'alte Normal' in Form klassischer Weihnachtsstimmung in den Mittelpunkt des Geschehens.“