Ein wilder Karakal reißt einen Flamingo in Tansania: Ein Fotowettbewerb zeichnet die außergewöhnlichsten Naturfotografien aus.

Nature TTL Photographer of the Year

Das sind die beeindruckendsten Naturfotografien des Jahres

(lm) - Der aus den USA stammende Fotograf Dennis Stogsdill sahnt mit seinem Schnappschuss „A Cat and Its Prize“ den Hauptgewinn des diesjährigen internationalen Fotowettbewerbs „Nature TTL Photographer of the Year“ ab.

Auf dem Bild ist ein Karakal - eine afroasiatische, mittelgroße Katze - zu sehen, der gerade einen Flamingo in Tansania gerissen hat.

Der Hauptgewinn ist mit 1.500 Pfund (1.800 Euro) dotiert. Foto: Dennis Stogsdill/Nature TTL

„Das ist Natur in ihrer ursprünglichsten Form. Das Fell des Karakal ist nass, weil er die Flamingos durch das Wasser gejagt hat“, sagt Will Nicholls, Gründer von Nature TTL.

Tierfotograf David Wagener: „Es ist für mich ein Privileg“ Die Fotografien des Luxemburgers David Wagener lenken den Blick auf einen Lebensraum, der nah und doch verborgen ist.

„Durch die kontrastreichen Farben in der dunklen Umgebung sticht dieses Bild wirklich heraus. Es ist zweifellos wundervoll, eine solche Szene zu beobachten, aber sie auch noch mit der Kamera einzufangen...“, ergänzt Nicholls beeindruckt.

Das Foto des 13-Jährigen zeigt zwei kämpfende Malabarsittiche. Foto: Achintya Murthy/Nature TTL

Besonders herausgestochen ist auch das Bild des 13-jährigen Achintya Murthy aus Indien. Er fing den Kampf von zwei kämpfenden Malabarsittichen im indischen Karnataka mit seiner Linse ein und wurde damit zum „Young Nature TTL Photographer of the Year 2022“ gekürt.

Insgesamt wurden in diesem Jahr mehr als 8.000 Fotos aus der ganzen Welt für den Wettbewerb eingereicht. Der erste Preis ist mit 1.500 Pfund (rund 1.800 Euro) dotiert.

Diese Fotos wurden ebenfalls von der Jury ausgewählt:

