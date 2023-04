Hochzeit in der Provence Das kleine Dorf in Südfrankreich - Eine Videopostkarte Heute um 05:55 Im pittoresken Bormes-les-Mimosas findet am Samstagnachmittag die kirchliche Trauung von Prinzessin Alexandra statt. Eindrücke im Video.

Christophe Olinger (Video) (Bormes-les-Mimosas)

In Bormes-les-Mimosas, dem kleinen, pittoresken Dorf im Département Var zwischen Saint-Tropez und Toulon, treten Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory am Samstagnachmittag vor den Traualtar.

In der französischen Gemeinde an der Côte d'Azur wohnen Stand 2020 8.162 Einwohner. Das charmante Dorf am Fuß des Maurenmassivs verzaubert jährlich Massen an Touristen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.