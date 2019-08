Manche mögen sie, manche reagieren regelrecht allergisch. So oder so: Am Donnerstag ist der Internationale Tag der Katze und das Internet gratuliert den Samtpfoten.

Das Internet feiert den Internationalen Tag der Katze

Manche mögen sie, manche reagieren regelrecht allergisch. So oder so: Am Donnerstag ist der Internationale Tag der Katze und das Internet gratuliert den Samtpfoten.

Seit der Tag im Jahr 2002 erstmals vom internationalen Tierschutzfond ausgerufen wurde, wird jedes Jahr am 8. August der Internationale Tag der Katze begangen. Der Tag wurde ins Leben gerufen, um weltweit auf die Bedürfnisse der haarigen Samtpfoten aufmerksam zu machen. Dazu gehören artgerechte Haltung und die Bekämpfung von Vernachlässigung und Misshandlung.

Auch in Luxemburg wird die Katze am 8. August zelebriert - in all seinen Formen. So stellte beispielsweise das hauptstädtische Naturmuseum auf Twitter die schönsten Exemplare aus ihrer Großkatzen-Sammlung zur Schau.

Der britische Fernsehsender BBC würdigte derweil der "First Cat", die in der Nummer 10 Downing Street residiert. Larry der Kater hält das Amt des "Chief Mouser to the Cabinet Office" inne - eine Position, die erstmals im Jahre 1924 von einem Kater namens "Treasury Bill" gefüllt wurde.

Die Katze ist weltweit das beliebteste Haustier: Sie sind nicht nur süß, flauschig und manchmal frustrierend unabhängig, sondern auch gut für die Gesundheit. Forscher an der Bloomington University in Indiana haben so zum Beispiel herausgefunden, das das bloße Ansehen von Katzenvideos einen positiven Effekt auf das menschliche Wohlbefinden hat. Der Großteil der 7.000 Studienteilnehmer gaben an, mehr Energie zu haben und sich positiver zu fühlen, nachdem sie sich Katzenvideos angeschaut hatten.

Tee mit Stubentigern In der Luxemburger Oberstadt hat kürzlich das erste Katzencafé des Großherzogtums seine Türen geöffnet. Ein Besuch bei Jaci, Pouki und Co.

Kein Wunder also, dass die flauschigen Vierbeiner im Internet heutzutage ähnlich hingebungsvoll verehrt werden, wie schon vor tausenden von Jahren im alten Ägypten.

Im Jahr 2014 wurden auf YouTube satte zwei Millionen Katzenvideos hochgeladen. Zusammen wurden sie fast 26 Milliarden mal aufgerufen und machten in dem Jahr somit die Kategorie mit den meisten Views auf YouTube aus. Katzenvideos sind kein neues Phänomen, wie ein Tweet der "Folklore Film Fans" aus dem englischen Sussex belegt.

Just a little reminder for #InternationalCatDay - the internet didn't invent cat videos, the 19th-century did. 😺



'The Little Girl and her Cat / La petite fille et son chat' (1899) dir. Louis Lumière. pic.twitter.com/sBbhcWh8gk — Folklore Film Fans (@FolkloreFilmFes) August 8, 2019

Der Umgang mit Katzen wirkt laut internationaler Studien stresslindernd und hat positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit aus. Wein weiterer positiver Nebeneffekt: Entspanntere (Katzen-)Menschen sind weniger anfällig für Herzkreislauferkrankungen.

In dem Sinne: Lehnen Sie sich zurück und tun sie etwas für Ihre Gesundheit!