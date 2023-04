In einem Monat findet das wohl wichtigste Event des Jahres in London statt: die Krönung von König Charles III. Doch wer ist dabei? Und was passiert genau am 6. Mai?

Charles III. und Camilla: Das großherzogliche Paar ist bei der Krönung dabei

(dpa/LW) - Für das Vereinigte Königreich ist es ein nahezu sakraler Moment. Die Bedeutung: irgendwo zwischen Papstwahl und Mondlandung. In genau einem Monat - am 6. Mai - werden König Charles III. und seine Ehefrau Queen Camilla gekrönt. Etwa 2.000 Gäste sind geladen. Doch auf einen prominenten Besucher muss das Königspaar verzichten. Was ist bisher bekannt? Ein Überblick:



Die Gäste

Zum zweiten Mal in acht Monaten steht die Westminster Abbey in London im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im September 2022 versammelten sich Dutzende Staatschefs und gekrönte Häupter. Nun kommt fast die gleiche Schar zusammen, um ihren Sohn zu würdigen. Insgesamt sind 2.000 Gäste geladen, bei der Krönung von Queen Elizabeth II. im Jahr 1953 waren es noch mehr als 8.000.

Premierminister Xavier Bettel wird laut Informationen des Staatsministeriums nicht an der Krönungszeremonie teilnehmen.

Doch es gibt eine prominente Ausnahme: US-Präsident Joe Biden wird nicht anreisen. Stattdessen wird seine Ehefrau Jill Biden die US-Delegation anführen. Konservative in London empören sich bereits, der Staatschef zeige Charles die kalte Schulter. Doch die Historie zeigt: Bisher hat kein US-Präsident eine britische Krönung besucht.

Aus Luxemburg reist - in seiner Rolle als Staatsoberhaupt - Großherzog Henri an, natürlich in Begleitung seiner Frau Maria Teresa, wie der Palast mitteilte. Die Krönung der Queen vor 70 Jahren hat er noch nicht miterlebt, denn: Er erblickte erst 1955 das Licht der Welt, ein Jahr vor seiner Gattin. Premierminister Xavier Bettel wird laut Informationen des Staatsministeriums nicht an der Krönungszeremonie teilnehmen.

Nicht nur Gäste aus Politik und royalen Kreisen werden erwartet: Motsi Mabuse, Tänzerin und TV-Persönlichkeit, soll ebenfalls im Rahmen der Feierlichkeiten dabei sein, wie RTL berichtet. „Eine unglaubliche Ehre, für die ich so dankbar bin“, sagte Motsi Mabuse ihrem Haussender.

Die Familie

Spannend bleibt, ob Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan teilnehmen werden. Eingeladen sind sie, wie britische Medien betonen. Doch wegen schwerer Vorwürfe des Paares - vor allem gegen Camilla und Thronfolger Prinz William, aber auch Charles selbst - ist die Teilnahme völlig offen. Immer wieder wird betont, dass Harry und Meghan keine „working royals“ mehr seien und damit auch nicht zu den Repräsentanten gehören.

Als der 38-jährige Sohn des Königs kürzlich in London weilte, soll er bei Freunden übernachtet haben, ein Treffen mit Vater Charles und Bruder William gab es demnach nicht. Die Krönung fällt zudem auf den vierten Geburtstag von Harrys und Meghans Sohn Prinz Archie. Konservative Kommentatoren aus London befürworten aber eine Teilnahme des Paares. Denn: Reisen sie nicht aus ihrer Wahlheimat Kalifornien an, drohe ihrer Beziehung zur Royal Family ein „fataler, unumkehrbarer Schlag“. Auf diese Gäste wird wohl das Hauptaugenmerk der Medien gerichtet sein.

Die Zeremonie

Die Krönung formalisiert die Rolle des Monarchen als Oberhaupt der Church of England und markiert die Übertragung von Titeln und Befugnissen. Kürzer, kleiner, moderner solle die religiöse Zeremonie werden, war bereits nach Charles' Amtsantritt zu hören. Zentrale Elemente aber bleiben, etwa die Salbung mit geweihtem Öl. Der Ablauf ist seit mehr als 1.000 Jahren unverändert.

Bei der Länge passt sich der König aber der Moderne an. Während die Krönung bei seiner Mutter 1953 drei Stunden dauerte, ist dieses Mal nur eine Stunde eingeplant. „Der Gottesdienst wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet, wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, während er in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt bleibt“, betont der Palast. Der Erzbischof - Justin Welby - ist das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche.

3 Dieses vom Buckingham Palace herausgegebene Foto zeigt König Charles III. und Königsgemahlin Camilla im Blue Drawing Room des Buckingham Palace. Das Porträt wurde anlässlich der Krönung der beiden am 6. Mai veröffentlicht. Foto: Buckingham Palace/dpa

Dieses vom Buckingham Palace herausgegebene Foto zeigt König Charles III. und Königsgemahlin Camilla im Blue Drawing Room des Buckingham Palace. Das Porträt wurde anlässlich der Krönung der beiden am 6. Mai veröffentlicht. Foto: Buckingham Palace/dpa Insgesamt 2.000 Gäste werden an der Krönung von Charles III. (Foto) teilnehmen - darunter auch das großherzogliche Paar. Foto: dpa Beim Staatsbesuch in Deutschland wurde Charles III. (Mitte) bereits eine Krone überreicht - diese war jedoch nur Teil eines Backwerks. Foto: dpa

Musikalisch bewegt sich Charles III. ebenfalls in Richtung Zukunft: Er habe zwölf neue Musikstücke für die Krönung in Auftrag gegeben, wie der Radiosender Classic FM berichtete: sechs Orchester- und fünf Chorwerke sowie ein Orgelstück. Auch Musical-Star Andrew Lloyd Webber zählt zu den engagierten Komponistinnen und Komponisten.

Die Feier(n)

Mit der Zeremonie in London sind die Feierlichkeiten lange nicht vorbei. Am Sonntag, dem 7. Mai, sollen die Menschen zum „Coronation Big Lunch“ zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen“. Landesweit sind Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Briten und alle anderen, die in den Landesteilen leben, sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen.

Abends findet dann auf Schloss Windsor ein „Krönungskonzert“ statt, mit Stars und einem besonderen „Krönungschor“. Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag, dem 8. Mai, ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten an diesem Montag einmalig einen zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag - der auch die Gastronomie ankurbeln soll.