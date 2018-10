Fast 30 der 100 besten Scrabble-Spieler weltweit kommen aus Nigeria. Ein Weltmeister aus dem schwarzafrikanischen Land erklärt, was es für den Spitzensprachsport braucht.

Das große Wortgefecht

von Christian Putsch

Als Treffpunkt hat der Scrabble-Champion ein kleines Turnier in einem unscheinbaren Tagungszentrum am Rande von Lagos vorgeschlagen. An zahlreichen kleinen Tischen sitzen sich Spieler im grellen Neonlicht eines Konferenzraumes gegenüber. Wer am Ende des Tages gewinnt, der bekommt umgerechnet 180 Euro und darf in einigen Wochen bei der Meisterschaft des Bundesstaates mitmachen.

Dafür ist Wellington Jighere, der Weltmeister des Jahres 2015, längst qualifiziert. Er tritt also bei diesem Turnier nicht an. Aber der 35 Jahre alte Profi liebt die Atmosphäre. Diese konzentrierte Stille, die bei einer derartigen Ansammlung von Menschen in Lagos wohl in dieser Form nur bei Scrabble-Events zu finden ist. Durchbrochen nur vom leisen Klicken der Buchstabensteine. Oder dem Raunen der Zuschauer, wenn sich ein spannendes Spiel dem Ende nähert. Es ist der leise Soundtrack von Wellington Jigheres Leben.

Unterricht gegen Gebühr

In Nigeria ist er ein Superstar. Ein Fernsehteam der BBC ist gekommen, um ihn zu interviewen. Spieler sprechen ihn an, fragen um Rat. Seit Jighere vor drei Jahren in Australien als erster Afrikaner überhaupt den WM-Titel und ein Preisgeld von 10 000 Dollar (rund 8 500 Euro) gewann, hat der Wortkünstler Prominentenstatus. Eine enorme Leistung, zumal er erst kurz vor der ersten Partie in Perth angekommen war. Das Gastgeberland hätte ihm beinahe das Visum verweigert – die Einreiseformalitäten sind ein immer wiederkehrendes Problem der nigerianischen Scrabble-Spieler bei internationalen Turnieren.

Nur Stunden nach seinem Triumph rief Nigerias Präsident Muhammadu Buhari an und gratulierte. Einige Wochen später wurde er mit seinen Teamkollegen, den Gewinnern der Mannschaftswertung, von dem Politiker offiziell bei einem Empfang in der Präsidentenvilla geehrt. Denn in Nigeria ist Scrabble kein bloßes Brettspiel, sondern eine von 30 staatlich geförderten Sportarten. Von den besten 100 Spielern der Weltrangliste für englische Wörter stellt Nigeria derzeit 28, das ist mehr als jede andere Nation. Jighere ist als Fünfter weiterhin bester Afrikaner. Für zehntausende Scrabble-Spieler des Landes bleibt er das Idol.

Ein angenehm bescheidenes noch dazu. Am Rande des Raumes spricht er über seine Leidenschaft, mit gesenkter Stimme, sodass ja niemand während der dritten Spielrunde des Tages gestört wird. „Das ist ein mental wahnsinnig anstrengender Sport, der nur mit viel Arbeit funktioniert“, sagt er, „das hält mich auch sonst fokussiert. Manchmal aber gibst du dein Bestes und verlierst trotzdem. Du kannst dir nie sicher sein, wie im richtigen Leben. Das mag ich.“

Ein Zufall ist der Erfolg der Nigerianer nicht. Seit britischen Kolonialzeiten ist Scrabble populär, es wird in vielen Schulen und an den meisten Universitäten gespielt. Der Verband ist in allen 36 Teilstaaten weit verzweigt, als Teil der nationalen Sportförderung bezahlt die Regierung einige Trainer und Administratoren. Allein in Lagos gibt es zehn Scrabble-Akademien, einige davon sind allerdings privat finanziert.

Auch Jighere plant die Eröffnung einer entsprechenden Schule. Online gibt er bereits gegen Gebühr Unterricht und verkauft seine eigenen Brettspiele. „Scrabble hat viele Parallelen zu Schach“, sagt Jighere, „die Strategie ist ein wichtiger Faktor, das Vorausplanen. Aber auch die körperliche Fitness.“ Er geht laufen und ins Fitnessstudio, um für die langen Turniertage bereit zu sein. Dann trinkt er jeweils mehrere Liter Wasser, um nicht zu dehydrieren.

Die Hälfte der Sonne

Doch die Begeisterung hat auch kulturelle Gründe. Nigerias Bürger reden gerne viel. Über 500 Sprachen werden hier gesprochen, Englisch ist die am weitesten verbreitete. Die Kultur des Geschichtenerzählens und langer Diskussionen ist in Afrikas einwohnerreichstem Land (190 Millionen) besonders stark ausgeprägt. Mit Chinua Achebe, Wole Soyinka und zuletzt Chimamanda Ngozi Adichie hat Nigeria einige der berühmtesten afrikanischen Schriftsteller hervorgebracht – die Liste ließe sich lange fortführen.

Jighere lernte das Spiel von seinem älteren Bruder und hatte das Glück, früh von Gold Eburu gefördert zu werden, einem ehemaligen Armee-General und Pionier des nigerianischen Scrabbles. Er finanzierte sich das Studium der Agrarwirtschaft mit Turnieren. „Danach war ich zu gut, um das Spiel an den Nagel zu hängen“, sagt Jighere, der das Hobby zum Beruf gemacht hat. An der Spitze der 4 000 Spieler in Nigeria, die Scrabble leistungsorientiert betreiben, halten sich nur Vollprofis.

Sein Training ist zeitaufwendig. Vor den Wettkämpfen spielt er vier bis fünf Stunden täglich gegen die besten Spieler des Landes. Aber er nutzt auch eine recht einsame Methode, die er schlicht „Ausstreichen“ nennt. Dafür nimmt er das dicke Collins-Wörterbuch, dessen 722 000 Wörter als Buchstabenkombinationen akzeptiert sind, und streicht täglich Seite für Seite alle Wörter durch, die ihm bekannt sind. Wenn eine neue Edition herauskommt, konzentriert sich Jighere auf die neu im Lexikon aufgenommenen Begriffe. Hin und wieder gehören dazu auch Ausdrücke aus dem Pidgin-Englisch, einer simplifizierten Form des Englischen, die als Slang in Nigeria gesprochen wird.

„Wenn ich gut im Training bin, dann beherrsche ich rund 90 Prozent der Wörter aus dem Lexikon“, sagt der Spieler, „aber man verliert sie auch schnell wieder aus dem Gedächtnis.“ Derzeit ist er nicht in Bestform. Die Planung seiner Akademie kostet viel Zeit, zudem kämpft er auch für den Erhalt der staatlichen Scrabble-Förderung. Nigerias Wirtschaft schwächelt seit Jahren, die Regierung plant eine erhebliche Kürzung der Mittel. „Damit gefährden wir ein großes Stück unserer Kultur“, sagt Jighere.

Keine optimalen Vorbereitungsbedingungen also für die nächste Weltmeisterschaft, die im Oktober in England stattfinden soll. Die Konkurrenz wird immer stärker, allen voran der Neuseeländer Nigel Richards. Der dreifache Weltmeister ist so etwas wie der Roger Federer des englischen Scrabbles – und gewann selbst im französischen Wettbewerb einige der wichtigsten Turniere. Und das, ohne diese Sprache wirklich zu sprechen. Der Mann mit dem fotografischen Gedächtnis studierte vor seinen ersten großen Titeln neun Wochen lang ein französisches Wörterbuch. Jighere weiß, dass er nur dann den Hauch einer Chance gegen den 51-Jährigen und andere Top-Spieler hat, wenn er sein Leben voll und ganz auf Scrabble ausrichtet.

Siegerwort „filzig“

Jetzt aber zählt nicht die Zukunft seines Sports, sondern nur der Augenblick. Ein ambitionierter Amateur bittet um eine Partie. Jighere stimmt mit seinem breiten Lächeln höflich zu und wirkt so konzentriert wie bei Weltmeisterschaften. Wenn er neue Buchstaben aus dem Stoffsack zieht, dann hält er diesen hoch über den Kopf. Die Regeln besagen, die Steine müssten über Augenhöhe gezogen werden, damit nicht geschummelt werden kann. Egal ob bei Profiturnieren oder hier beim Freundschaftszocken: Jighere streckt die Arme weiter in die Höhe als jeder andere. Das sei eine Frage des Prinzips.

Nigerianer sind für einen Spielstil kürzerer, also maximal sieben Buchstaben langer, aber dafür punktstarker Wörter bekannt. Damit versperren sie dem Gegner auf dem Spielbrett geschickt den Weg für längere Wörter. Bezeichnenderweise entschied Jighere das Finale der WM gegen einen britischen Gegner am Ende mit dem nur aus fünf Buchstaben bestehenden Wort „felty“ (filzig). Doch seine Stärke ist, dass er seinen Stil jederzeit ändern kann, dann lange Fremdwörter einsetzt. Der Nigerianer gilt als taktisch herausragend, vielleicht auch, weil er ein glänzender Schachspieler ist. „Wellingtons größte Stärke ist seine außergewöhnliche Ruhe“, sagt Nsikan Iyanam, einer der besten Spieler in Lagos, „er ist undurchschaubar und tritt immer gleich auf – egal, ob er verliert oder gewinnt.“ Allein das verunsichere viele Gegner. Entsprechend mühelos gewinnt Jighere gegen seinen heutigen Herausforderer.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“