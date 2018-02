Das große Fressen

Ein Schädling aus Südamerika verbreitet sich auf dem afrikanischen Kontinent verheerend schnell, und so hat der Herbst-Heerwurm in Afrika bereits Milliardenschäden angerichtet. Nun engagiert sich die Europäische Union im Kampf gegen den Eindringling.

Ein Schädling aus Südamerika verbreitet sich auf dem afrikanischen Kontinent verheerend schnell, und so hat der Herbst-Heerwurm in Afrika bereits Milliardenschäden angerichtet. Nun engagiert sich die Europäische Union im Kampf gegen den Eindringling.

von Samuel Burri (Nairobi)

Sein Name ist Programm: Der Heerwurm fällt in Massen über einen Acker her, hinterlässt ein Schlachtfeld und marschiert dann weiter. Die Raupe des Herbst-Heerwurmes wurde erstmals vor zwei Jahren auf dem afrikanischen Kontinent entdeckt – in Nigeria. Ursprünglich auf dem amerikanischen Kontinent zuhause, kommt der Schädling heute in allen Ländern südlich der Sahara vor.

Der Herbst-Heerwurm (englisch: fall armyworm) befällt unter anderem die Grundnahrungsmittel Mais und Sorghum ...