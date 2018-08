Das ewige Material Girl

Musikalisches Chamäleon, Leinwandstar, Stilikone und Mutter einer bunten Kinderschar: Madonna, die bekannteste Sängerin der Popgeschichte blickt zurück auf sechs ereignisreiche Jahrzehnte.

Mit Rekorden kennt sich Madonna Louise Veronica Ciccone aus: Sie gilt mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern als kommerziell erfolgreichste Sängerin aller Zeiten und knackte zahlreiche Chart-Rekorde. Alleine die Single „Hung Up“ aus dem Jahr 2005 kletterte in 41 Ländern an die Spitze der Hitlisten. In den vergangenen 35 Jahren veröffentlichte der US-Star insgesamt 13 Alben und zahlreiche Kompilationen.

Ihren Stil passte sie dabei immer dem aktuellen Zeitgeist an: kunterbunter Pop in den 1980er-Jahren (Alben "Like a Virgin" und "Like a Prayer"), laszive Klänge ("Erotica") und – seit Ende der 1990er-Jahre – vor allem Dance-Rhythmen ...