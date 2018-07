Der aus dem ostfriesischen Emden stammende Otto Waalkes ist im deutschlachenden Raum als Film-, Fernseh- und Bühnen-Komiker bekannt. Noch im Senioren-Alter hüpft er über die Bretter, zieht Grimassen und ruft "Johadiliti".

Das ewige Kind

Der aus dem ostfriesischen Emden stammende Otto Waalkes ist im deutschlachenden Raum als Film-, Fernseh- und Bühnen-Komiker bekannt. Noch im Senioren-Alter hüpft er über die Bretter, zieht Grimassen und ruft "Johadiliti".

von Rainer Holbe

Wenn sein Leben ein Märchen wäre, würde es Otto so erzählen: "Es war einmal in Ostfriesland. Da wurde ein Kind geboren, und seine Eltern liebten es sehr. So wuchs der Knabe heran und zog voll Vertrauen in die Welt hinaus, und obwohl sich ihm Hindernisse in den Weg stellten, überwand er sie spielend. Und da er nicht gestorben ist, klettert er noch heute auf den Gipfel des Erfolges."



Unterhalter in jungen Jahren



Ottos Vater war ein Malermeister, der seinem kleinen Sohn schon früh ein Puppentheater gebastelt hat. Bereits mit vier Jahren stand der Steppke auf dem Tresen einer Kneipe und trug zur Unterhaltung der Gäste Schlagzeilen aus der Zeitung vor. Als Schüler war er still und mittelmäßig, als Musiker dagegen genial. Mit seiner Schülerband tingelte er über die Dörfer, spielte Beatles-Songs auf Hochzeiten und Feuerwehrfesten.



Nach dem Abitur zog es ihn nach Hamburg. Dort hauste er mit Kollegen wie Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen in einer Wohngemeinschaft und ließ sich von ihnen ermuntern, seine Gesangskunst in rauchigen Kneipen auszuprobieren. Zwischendurch erzählte er Witze und merkte bald, dass er als Scherzkeks bei den Leuten besser ankam als mit seinen selbst komponierten Songs. Bald folgten die erste LP, der erste Bambi und der erste Film.



Nebenbei hatte Otto mit den Honoraren sein Studium der Kunstpädagogik finanziert. Die Leidenschaft fürs Zeichnen wurde bei ihm durch amerikanische Comics geweckt. Bereits als Schüler erschuf er den Ottifanten, eine kokette Mischung aus ihrem Schöpfer und einem freundlichen Rüsseltier. Bis heute ist es sein optisches Markenzeichen geblieben, das er mit ein paar Strichen in Sekundenschnelle auf dem Papier zum Leben erweckt. Auf der Bühne führte er neues Tempo, neue Pointen und eine neue Form der Präsentation ein.



Otto und sein Ottifant. Foto: dpa

Viele seiner Witze wurden zu Klassikern wie "Willst du dir den Tag versauen, musst du deutsches Fernsehen schauen." Dennoch ließ er das Zeichnen nie sein, seine Plakate und Platten-Cover gestaltet Waalkes stets selbst. Auch sonst entwickelte er sich zu einem vielseitigen Talent, das in den von ihm produzierten Filmen die Hauptrollen übernahm, in "Ice Age" das Faultier Sid synchronisierte und in der Operette "Die Fledermaus" den Gefängniswärter Frosch spielte. Wegen großen Erfolges musste die Hamburger Staatsoper die Inszenierung mehrmals auf den Spielplan platzieren.



Schnell merkte Otto, dass Blödeln auch die Kasse klingeln lässt. Er kaufte seinen Eltern ein Haus in Emden und für sich eine Villa in Fort Lauderdale, wo er bisweilen mit Steffi Graf die Tennisbälle wechselte. In Hamburg-Blankenese fühlt er sich heute ebenso heimisch wie in Südfrankreich. Otto war insgesamt zwei Mal verheiratet ("das Schicksal schenkte mir wunderschöne Frauen"), doch der wichtigste Mensch in seinem Leben ist und bleibt Sohn Benjamin aus der Ehe mit der Schauspielerin Manou.



"Chronisch gefallsüchtig"



Ob er eitel sei, wird er manchmal gefragt. "Nein, ich bin mehr als eitel. Ich bin chronisch gefallsüchtig. Ich will allen gefallen. Komiker schleppen die Erwartung des Publikums immer mit. Meine Arbeit wird seit über fünfzig Jahren mit Lachen honoriert – ein Glück für mich. Denn ich habe ja nichts anderes gelernt. Ich bin lebenslänglich gut drauf."

Otto ist auch gut drauf wenn er klassische Musik hört, sich in die Gedichte seines verstorbenen Freundes Robert Gernhardt vertieft oder Aquarelle malt, die keiner von ihm erwartet. Wenn er mit Freunden zusammen ist, wird schon mal in alten Erinnerungen gekramt, und je kleiner der Kreis seiner Zuhörer, desto weniger witzig geht es dabei zu.