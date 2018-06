In vielen Gebieten haben die Menschen mit starken Niederschlägen zu kämpfen, so auch in Liège. Trotz Hochwasser amüsiert die Reaktion einer Frau auf einen Autofahrer dort die Internetnutzer.

Das Elend mit den Autofahrern

(SCH) Nicht nur in Luxemburg, im Saarland und in Rheinland-Pfalz haben Unwetter zu Überschwemmungen geführt, sondern auch in der Wallonie. In Liège hatte eine Frau dabei vor allem mit einem Autofahrer zu kämpfen, der mit Schuld daran war, dass das Wasser in ihre Wohnung gelangte. Ihre Reaktion wurde zu einem kleinen viralen Hit.