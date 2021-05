Es war ein beliebtes Tauchparadies und Fotomotiv: Der Darwin-Bogen vor den Galápagos-Inseln ist eingestürzt.

Darwin-Bogen vor den Galápagos-Inseln eingestürzt

(dpa/mer) - Der bei Tauchern beliebte Darwin-Bogen vor den Galápagos-Inseln ist eingestürzt. Aufgrund natürlicher Erosion sei der obere Teil der bekannten Felsformation abgebrochen und ins Meer gefallen, teilte das ecuadorianische Umweltschutzministerium am Montagabend (Ortszeit) mit. Zurück blieben die zwei frei stehenden Felssäulen der Formation.

Ein Foto des ecuadorianischen Gesundheitsministers zeigt den eingestürzten Felsen. Foto: AFP

Der Darwin-Bogen liegt weniger als ein Kilometer vor Darwin, der nördlichsten Insel des Galápagos-Archipels. Er ist vor allem bei Tauchern beliebt: In der Region lassen sich Haie und andere Tiere beobachten.



Nach Angaben des Umweltschutzministeriums gehörte die Felsformation einst zur Insel Darwin. Sie ist nach dem britischen Naturforscher Charles Darwin benannt, der die Galápagos-Inseln 1835 besuchte und später aufgrund der dort gemachten Beobachtungen die Evolutionstheorie entwickelte.



In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Nutzer wehmütig angesichts des Einsturzes des Naturdenkmals. „Ich werde mich immer an den Bogen in der Morgendämmerung nach einer Segelnacht auf meiner letzten Vor-Covid-Reise erinnern“, postete ein User auf Twitter. „Es war schön & ich hatte Glück, denke ich“, schrieb eine andere Userin, die das Denkmal besucht hatte. Twitter-User Mic Rasmussen hingegen tweetete lapidar: "Naturgewalt ist Gesetz. Auch am Arsch der Welt."