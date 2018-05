Der Kinofilm "7 Days in Entebbe" beschäftigt sich mit der Flugzeugentführung des deutschen Terroristen Wilfried Böse im Jahr 1976. Hauptdarsteller Daniel Brühl spricht im Interview über terroristische Handlungen, den Israel-Palästina-Konflikt und seinen 40. Geburtstag.

Panorama 1 4 Min.

"Dafür kann ich keine Empathie empfinden"

Der Kinofilm "7 Days in Entebbe" beschäftigt sich mit der Flugzeugentführung des deutschen Terroristen Wilfried Böse im Jahr 1976. Hauptdarsteller Daniel Brühl spricht im Interview über terroristische Handlungen, den Israel-Palästina-Konflikt und seinen 40. Geburtstag.

von André Wesche

Ende Juni 1976 besteigt der deutsche Terrorist Wilfried Böse gemeinsam mit seiner Komplizin Brigitte Kuhlmann und zwei Kämpfern der "Volksfront zur Befreiung Palästinas" in Athen einen Airbus der Air France. In der Maschine befinden sich etwa 250 Menschen. Mit an Bord geschmuggelten Waffen bringen die Terroristen das Flugzeug unter ihre Kontrolle. Sie fordern von Israel und anderen Ländern die Freilassung von 53 Häftlingen. Der Kinofilm "7 Days in Entebbe" des brasilianischen Regisseurs José Padilha, der heute in den luxemburgischen Kinos anläuft, zeichnet das Geschehen minutiös nach. In die Rolle des Wilfried Böse schlüpfte der deutsche Schauspielstar Daniel Brühl.

Herr Brühl, mit Ihrer Rolle treten Sie in die Fußstapfen von Schauspielern wie Helmut Berger, Horst Buchholz und Klaus Kinski. Haben Sie sich die Filme der Kollegen angeschaut?

Nicht im Zuge meiner Vorbereitungen auf die Rolle. Es hätte mich irritiert zu sehen, was andere daraus gemacht haben. Ich habe allerdings vor Jahren beim Zappen durchs Fernsehprogramm Horst Buchholz in "… die keine Gnade kennen" gesehen, eine der Filmversionen dieser Geschichte. Ich empfand diesen Film als relativ trashig.

Brauchte es auch deshalb noch eine weitere, differenziertere Aufarbeitung des Stoffes?

Das war genau die Frage. Mich hat daran interessiert, dass "7 Days in Entebbe" ein Film der Perspektivwechsel ist. Alle beteiligten Seiten werden beleuchtet. Die alte Version, die ich gesehen hatte, malte ein Schwarz-Weiß-Bild monströser Terroristen. Horst Buchholz verkörpert eine wahre Mördermaschine, der heroische Soldaten gegenüberstehen. José Padilhas Ansatz war deutlich vielschichtiger.

Der Film zeigt Wilfried Böse als sehr ambivalente Figur. Was für ein Bild haben Sie von diesem Menschen?

Ich fand es sehr interessant, mich in jemanden hineinzudenken, der zuerst einmal hehre Ideale hatte. Seine Motivation kann ich komplett nachvollziehen. Mir ist bewusst, was für eine Wut in diesem Land und auch andernorts geherrscht hat. Es war eine Revolution im Gange. Gerade die Studenten haben politisch aufbegehrt und gegen die Generation der Väter opponiert. Aber zur Unterstützung extremer, terroristischer Aktionen bereit zu sein und auch zu akzeptieren, dafür vielleicht sein Leben zu lassen, finde ich für mich unvorstellbar. Dafür kann ich keinerlei Empathie empfinden. Für mich als Schauspieler war es aber sehr spannend, mich in einen solchen inneren Konflikt hineinzuversetzen. Im Verlauf des Films werden die extremen Zweifel deutlich, von denen diese Figur geschüttelt wird. Böses Komplizin Brigitte Kuhlmann ist da viel tougher. Das haben auch die Zeitzeugen bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Böse hingegen wurde von der Situation regelrecht aufgedröselt und immer brüchiger. Er hat die ganze Motivation, mit der er in diese Situation hineingegangen ist, zum Schluss hin komplett hinterfragt. Diesen Bogen zu spielen, fand ich sehr herausfordernd.



Ist es Ihnen schwergefallen, sich im Konflikt der Palästinenser und der Israelis zu positionieren? Und hat die Arbeit an diesem Film Ihre Ansicht noch einmal verändert?

Ja. Hier in Deutschland befindet man sich ja noch einmal in einer gesonderten Position, was diesen Konflikt angeht. Er hat viel mit dem zu tun, was Deutschland angerichtet hat. Es ist schwer, da eine Position einzunehmen. Ich finde es immer sehr interessant, in der Geschichte zurückzublicken, um den Status quo zu begreifen, in dem man sich gerade befindet. Für mich hat die Recherche wieder vieles in Erinnerung gerufen. Natürlich klingelte es bei mir, als ich "Entebbe" hörte. Aber ich musste mich noch einmal komplett hineindenken. Wer waren die Konfliktparteien? Wie wurde in Israel verhandelt, um mit dieser Geiselnahme umzugehen? Mit welcher starken, menschlichen Motivation sind die palästinensischen Terroristen an diese Sache herangegangen? Und gerade die deutsche Seite hat mir nochmal die Komplexität vor Augen geführt, die dieser Konflikt in sich birgt. Umso trauriger ist es zu sehen, dass es mal Wege der Besserung gab. Auch in den 1990er-Jahren, in denen ich aufgewachsen bin. Dieselben Politiker, die im Film vorkommen, also Shimon Peres und Jitzchak Rabin, waren mit Jassir Arafat dem Punkt einer friedlichen Lösung schon sehr viel näher. Heutzutage ist man wieder voneinander abgerückt und es ist keine Lösung in Sicht. Es bleibt hochkomplex. Auch unser Film kann keine Antworten liefern, so schön das auch wäre. Ich fand es aber für mich persönlich interessant, mich als Referenz noch einmal mit diesem einschneidenden Kapitel der Zeitgeschichte auseinanderzusetzen.

Sie haben gesagt, dass Sie den revolutionären Gedanken durchaus nachvollziehen können. Wollten Sie in Ihrer Jugend die Welt aus den Angeln heben?

Mir ging es so, ja. Wie wahrscheinlich jedem anderen Jugendlichen auch. Ich habe für meine Jugendband, die ich damals hatte, schwer sozialkritische Texte geschrieben. Ich habe kürzlich mal wieder ein Band gefunden und es mir angehört. Die Musik fand ich ganz gut. Die Texte, die ich da geschrieben habe, waren aber extrem schwierig, sehr naiv. Trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen. Es ist ja gerade das Tolle an der Jugend, dass sie mit Vehemenz die Dinge verändern will.

Sie werden in diesem Jahr 40. Bemerken Sie erste Symptome der Verspießerung?

(lacht) Das ist schon lange davor passiert. Und vielen Dank, dass Sie mich an meinen Vierzigsten erinnern.