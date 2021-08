Am Wochenende nahmen in Walferdingen über 60 Frauen am ersten Frauen-Cricket-Turnier teil.

Panorama 25

Cricket-Turnier in Walferdingen

Eine Sportart erfreut sich wachsender Beliebtheit

Am Wochenende nahmen in Walferdingen über 60 Frauen am ersten Frauen-Cricket-Turnier teil.

(Sch) - Mehr als 60 Frauen, aufgeteilt in acht Teams haben am vergangenen Wochenende ihr Können beim Luxemburger Frauen-Cricket-Turnier unter Beweis gestellt. Für die meisten von ihnen handelte es sich dabei um eine neue Sportart.

Auch wenn es schon seit mehreren Jahren cricketspielende Frauen in Luxemburg gegeben habe, so erfreue sich der Sport seit Kurzem wachsender Beliebtheit, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter hieß. Das Turnier solle dazu beitragen, dieser Nachfrage gerecht zu werden.

25 Die Gewinner dürfen sich über eine Trophäe freuen. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Gewinner dürfen sich über eine Trophäe freuen. Foto: Alain Piron Rund 80 Frauen in acht Teams nahmen an dem Wettkampf teil. Foto: Alain Piron Rund 80 Frauen in acht Teams nahmen an dem Wettkampf teil. Foto: Alain Piron Cricket erfreut sich wachsender Beliebtheit. Foto: Alain Piron Die offiziell ernannten Scorer haben die Aufgabe, die Verlaufs- und Ergebnislisten eines Spiels zu führen. Sie vermerken alle Runs und Wickets, die erzielt werden, und die Zahl der Over, die ein Bowler geworfen hat. Foto: Alain Piron Das Luxembourg Women's Cricket Tournament fand am Wochenende in Walferdingen statt. Foto: Alain Piron Für das leibliche Wohl der Spielerinnen war auch gesorgt. Foto: Alain Piron Das Anzeigen der markierten Punkte der einzelnen Teams geschieht noch analog von der Hand mit Anzeigetäfelchen. Foto: Alain Piron Während den Pausen der einzelnen Teams konnte der Batsman (Schlagmann - beziehungsweise in diesem Fall Schlagfrau) seine Schlagtechnik perfektionieren. Foto: Alain Piron Rund 80 Frauen nahmen an der Veranstaltung teil. Foto: Alain Piron Luxembourg Women's Cricket Tournament in Walferdingen. (Foto: Alain Piron) Cricket erfreut sich auch unter Frauen wachsender Beliebtheit. Foto: Alain Piron Das Frauenteam des Starlights Star Cricket Club Luxemburg. Foto: Alain Piron Daumen hoch und Daumen drücken für den Sieg. Foto: Alain Piron Rund 80 Frauen in acht Teams waren vertreten. Foto: Alain Piron Am Wochenende fand das Frauen-Cricket-Turnier in Walferdingen statt. Foto: Alain Piron Hächste Konzentration - so lautete die Devise beim Spiel. Foto: Alain Piron Wettkampf und Spass- - beides sollte am Wochenende nicht zu kurz kommen. Foto: Alain Piron Es wurde genauestens Liste über die Ergebnisse geführt. Foto: Alain Piron Auf Anzeigetafeln konnten die Spielerinnen ihre Ergebnisse ablesen. Foto: Alain Piron Walferdingens Bürgermeister François Sauber (r.) ließ sich die Regeln des Cricket erklären. Foto: Alain Piron Nicht nur Sport, auch Spass war wichtig. Foto: Alain Piron Beim Frauenturnier waren die Männer als Zuschauer dabei. Foto: Alain Piron Beim Cricket spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander. Foto: Alain Piron An guter Laune mangelte es den Teilnehmerinnen nicht. Foto: Alain Piron

Um die Spiele und das Training drinnen sowie draussen kümmerte sich die „Luxembourg Cricket Federation“, die zusammen mit QBA Luxembourg als Sponsor für das Event wirkte. Organisiert wurde der Wettkampf vom „Optimists Cricket Club“ auf dem Clubgelände in Walferdingen.

Herausforderung für Pferd und Reiter Beim „Luxembourg Polo International“-Turnier versuchen die Teilnehmer den „Coupe du Grand Duc“ oder den „Gold Cup“ zu ergattern.

Steve Evans, Vorsitzender der „Luxembourg Cricket Federation„ bezeichnete die Veranstaltung als „einen weiteren Schritt nach vorne“ für das Frauen-Cricket in Luxemburg. Ziel sei es, irgendwann das erste nationale Frauenteam zu etablieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.