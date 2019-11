Montag um 11 Uhr 11 beginnt die "fünfte Jahreszeit": Der Karneval.

Countdown zur närrischen Uhrzeit läuft

(dpa/lrs) - Mit einem Countdown zur närrischen Uhrzeit 11.11 Uhr starten die Mainzer Fastnachter am Montag in die fünfte Jahreszeit. Auf dem Schillerplatz rund um den Fastnachtsbrunnen wird das erste Helau in der rheinischen Karnevalshochburg angestimmt und die „Narrencharta“ verlesen.

Auf dem Balkon des Osteiner Hofs, einem barocken Adelspalais, wird neben Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) auch das Prinzenpaar des Mainzer Carneval Clubs (MCC) erwartet. Jaqueline I. und Heinrich II. werden aber erst am 4. Januar inthronisiert - nach dem offiziellen Beginn der Fastnachtskampagne am Neujahrstag.

Höhepunkt der Kampagne ist dann der Rosenmontag am 24. Februar 2020.

Im Unterschied zu den beiden anderen rheinischen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf hat der 11.11. in Mainz noch keine lange Tradition.

Im vergangenen Jahr fanden sich bei Sonnenschein und milden Temperaturen rund 10.000 Menschen zum Start der Straßenfastnacht am 11.11. ein.