Cortège de la Bretzel: Tradition trotz Corona

Die „Section des Patrons Boulangers-Pâtissiers“ der „Confédération Liewensmëttelhandwierk“ hat auch in diesem Jahr ihre Leckereien verteilt.

(Sch) - Traditionen soll man pflegen – das gilt auch während der Corona-Pandemie. Und so hat es sich die „Section des Patrons Boulangers-Pâtissiers“ der „Confédération Liewensmëttelhandwierk“ nicht nehmen lassen, gestern im Vorfeld des „Bretzelsonndeg“ am 14. März ihren Umzug coronakonform zu organisieren.

Trotz Corona-Pandemie gab es für Premierminister Xavier Bettel anlässlich des „Cortège de la Bretzel" die begehrte Leckerei. Foto: Chris Karaba

In Mersch wurde ein „Odltimerbus“ mit Brezeln dekoriert und von dort aus die Hauptstadt angesteuert, wo unter anderem Premierminister Xavier Bettel mit einer Brezel bedacht wurde. Unterwegs konnten daneben laut Programm auch die „Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung“, die „Stëmm vun der Strooss“ und das Centre Hospitalier du Luxembourg von der Aktion profitieren.

Traditionell beschenken Männer am „Bretzelsonndeg“ ihre Liebste mit einer Brezel. Nimmt die Angebetete das Geschenk ihres Verehres an, offeriert sie ihm drei Wochen später ein Osterei. In einem Schaltjahr allerdings - das nächste Mal 2024 - sind die Rollen vertauscht.

