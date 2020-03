Vielerorts gehen Menschen aus Angst vor dem Corona-Virus nicht mehr aus dem Haus, zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt. Einige Initiativen wollen zumindest etwas Abwechslung in den Alltag bringen.

Corona: Veranstaltungen ins Wohnzimmer holen

In den vergangenen Tagen wurden einige Veranstaltungen aufgrund des Corona-Virus abgesagt. Auch wenn sie Verständnis dafür haben, sind viele Menschen enttäuscht, weil sie jetzt etwa ihren Lieblingsstar nicht live sehen können. Für viele Veranstalter bedeuten die Absagen auch hohe finanzielle Verluste.

Manche von ihnen haben aber mittlerweile versucht, Alternativen anzubieten. Einige Events werden einfach in die digitale Welt verlegt, um so den Besuchern zumindest etwas von dem Falir der Veranstaltung zu liefern.

Und auch unter den Stars gibt es Ideen, was man tun kann, wenn man wegen des Virus das Haus nicht mehr verlassen darf. So hat etwa die italienische Sängerin Gianna Nannini eine Kampagne gegen die Einsamkeit in Zeiten der Isolation gestartet. Wie sie am Dienstag bekannt gab, möchte sie am Donnerstag um 16 Uhr mit einem virtuellen Konzert gegen die Einsamkeit kämpfen, die die verschärften Sicherheitsmaßnahmen in Italien ausgelöst haben.

"Schlimm an diesem Virus ist die Einsamkeit", postete die Sängerin unter die Einladung zum Livestream. Jeder solle daher der Gesellschaft etwas zur Verfügung stellen. Sie selbst werde online Rocksongs verbreiten, damit alle sich einander ein Stück näher und trotzdem sicher fühlen. "Ab jetzt nutzen wir die Mittel, die auch schon in den Schulen eingesetzt werden, wo es Online-Unterricht gibt. Und wir tun unser Mögliches, um diese schreckliche Zeit gemeinsam zu überstehen", so die 65-Jährige weiter.

Streamen kann man das Konzert aus Nanninis Haus auf ihrem Instagramkanal officialnannini.

Auch in Luxemburg gibt es bereits abgesagte Veranstaltungen - so wie den Tag der offenen Tür an der Universität, der nun online stattfindet. Anstelle der Live-Veranstaltungen auf dem Campus Belval stehen auf www.openday.uni.lu und auf den Social-Media-Kanälen audiovisuelle Präsentationen zur Verfügung, die etwa die Studiengänge vorstellen.

Das "International Film Festival and Forum of Human Rights" in Genf, das vom 6. bis zum 15. März hätte stattfinden sollen, ist ebenfalls von einer Absage aufgrund der Corona-Situation betroffen. Laut eigenen Angaben kommen jährlich 40.000 Personen aus mehr als 30 verschiedenen Ländern. Da Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abgesagt wurden, haben die Organisatoren nun versucht, so viel wie möglich online zu präsentieren. Viele Diskussionsrunden werden per Livestream übertragen, solche, die bereits stattgefunden haben, stehen als Videos zur Verfügung.

Ein weiteres abgesagtes Event: Die Leipziger Buchmesse. Dennoch müssen Bücherfans nicht ganz auf die Neuheiten verzichten, die sie sich in Leipzig gerne live angesehen hätten.

Die Preisverleihung in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch/Essayistik und Belletristik etwa, wird ins Radio verlegt. Am Donnerstag ab 9.05 Uhr bis 10 Uhr begründet die Jury der Leipziger Buchmesse ihre Entscheidung in der Sendung "Lesart. Das Literaturmagazin" von Deutschlandfunk Kultur.



Eine Aktion unter dem Hashtag #bücherhamstern will zudem vor allem Kleinverlagen und Autoren helfen, die aufgrund der abgesagten Buchmesse großen finanziellen Schaden befürchten. Unter dem Hashtag empfehlen Twitternutzer Bücher, die in Kleinverlagen erscheinen sind.

Es entstehen auch Solidaritätsaktionen für Veranstalter, deren Events abgesagt wurden. Gerade kleinere Event-Agenturen trifft der finanzielle Verlust hart. In der Schweiz ruft etwa das Portal "Eventfrog" zu deren Unterstützung auf. Unter dem Slogan "Jedes Ticket zählt" können sich die Besucher der Seite bis zum 31. Mai einen Veranstalter aussuchen und für dessen virtuelles Spenden-Event ein Ticket kaufen. Der Ticketpreis ist dann die entsprechende Spende.

