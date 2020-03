Während das Corona-Virus bei vielen für regelrechte Panik sorgt, nehmen immer mehr Menschen das Thema zum Anlass für humorvolle Videobeiträge.

Corona: Manche nehmen's mit Humor

Sarah SCHÖTT Während das Corona-Virus bei vielen für regelrechte Panik sorgt, nehmen immer mehr Menschen das Thema zum Anlass für humorvolle Videobeiträge.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, so heißt es bereits in einem alten Spruch. Und, wie soll es anders sein, auch beim Thema Corona greift diese Weisheit. Während die einen sich ernsthafte Sorgen machen, bis hin zu leergeräumten Supermarktregalen und ausverkauften Atemmasken, begegnen andere dem Problem lieber mit Humor, ganz nach dem Motto: "Lachen ist die beste Medizin".

So ist das Internet voll von mehr oder weniger ernst gemeinten Videos mit guten Ratschlägen - von der richtigen Begrüßung über die perfekte Ausrüstung bis hin zu musikalischen Angeboten.

Ein Video zeigt etwa, wie kreativ sich Menschen helfen, wenn sie aus Angst vor Ansteckung nicht mehr zum Einkaufen aus dem Haus gehen wollen. Allerdings braucht man in dem Fall wohl auch ein entsprechend ausgebildetes Haustier.

Der Inhaber eines MK Baumarkts hat es sich nicht nehmen lassen, sein Sortiment im Kampf gegen Corona anzupreisen - und verbindet das ganze mit einem unschlagbaren Angebot: Wer im Wert von 500 Euro einkauft, wird von oben bis unten desinfiziert.

Einen wirklich ernst gemeinten Tipp, verpackt in lustige Stummfilmpantomime gibt Danial Kheirkhah seinen Zuschauern. Bei ihm wird richtiges Händewaschen, unterlegt mit klassischer Musik, fast schon eine eigene Kunst.

Aber, das zeigt das folgende Video, die besten Ratschläge nützen nichts, wenn man sich dann doch nicht daran hält.

Auch für das tägliche Miteinander haben sich zahlreiche kreative Köpfe mittlerweile Lösungen ausgedacht, um den direkten Körperkontakt zu vermeiden. Etablieren könnte sich eventuell der sogenannte "Wuhan shake".

Selbst aus dem dramatisch betroffenen Italien kommen augenzwinkernde Ratschläge, wie etwa die "Consigli di Nonna". Darin klärt die rüstige Großmutter die wichtigsten Verhaltensregeln, um eine Ansteckung zu vermeiden.

Und last but not least haben natürlich auch Musikbegeisterte Hand angelegt und das Virus in neuen Songs verarbeitet, so wie etwa "I cant get no desinfection" in Anlehnung an die Rolling Stones.