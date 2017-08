von Markus Schönherr (Kapstadt)



Ob Telefon-, Arbeits- oder Mietvertrag – jeder hat schon einmal eine Vereinbarung unterzeichnet. Robert de Rooy hat Verträge nicht nur unterzeichnet, sondern auch gezeichnet. Der Anwalt aus Kapstadt ist Erfinder der sogenannten „Comic Contracts“ (Comic-Verträge), den ersten rechtlich bindenden Vereinbarungen der Welt, die ohne Paragrafen und Klauseln auskommen. Sie bestehen fast ausschließlich aus bunten Bildern.



Was passiert nach der dreiwöchigen Probezeit - das erfahren die Arbeiter in diesem Teil des Comic-Vertrags.

Abbildung: Robert de Rooy

De Rooys Ziel ist es, die Beziehung zwischen Konzernen und ungelernten Arbeitskräften zu vereinfachen: „Das ist unsere Mission. Darüber hinaus wollten wir die Erwartungen beider Vertragspartner mit klaren Richtlinien festlegen. Je transparenter die Vereinbarung, desto weniger Missverständnisse gibt es“, sagt De Rooy.

Hilfe für Analphabeten

Vor einem Jahr trat der erste Comic-Vertrag in Kraft. In Zukunft könnten die bunten Kontrakte vor allem auf den Weinfarmen in Südafrikas Westen zur Anwendung kommen. Dort arbeitet nicht bloß ein Großteil der sechs Prozent der Südafrikaner, die weder lesen noch schreiben können. Auch Gastarbeiter aus den Nachbarländern Simbabwe oder Lesotho verdienen hier ihr Geld. Oft beherrschen sie neben ihrer Muttersprache Shona und Sesotho nur wenige Brocken der Kolonialsprache Englisch.



Darüber hinaus könnten Comic-Verträge künftig in Südafrikas lukrativem Bergbausektor vermitteln – ebenso in Gesprächen mit Bauarbeitern oder Haushaltshilfen. Als Erbe der Apartheid können einige von ihnen etwa nur ihre eigenen Namen schreiben.

De Rooy vergleicht die Praktik, Analphabeten einen Vertrag unterschreiben zu lassen, mit der „institutionellen Unterdrückung“ der Rassentrennung vor 1994. Ähnlich sieht das ein Plantagenbesitzer in der Provinz Westkap, der letztes Jahr Comic-Verträge mit 200 Erntehelfern abschloss: „Arbeiter können ihre Aufgaben nur vollständig erfüllen, wenn sie verstehen, wozu sie sich verpflichten“, so der Farmer im Gespräch mit der Zeitung „Independent“.

Im Land gab es bisher nur positive Reaktionen auf die Bild-Verträge. Doch auch international interessiert man sich für die Idee. In den USA, Deutschland oder Australien greifen Unternehmen auf die Bilder von Jincom zurück, jenes Unternehmen in Kapstadt, das De Rooys Verträge entwirft. „Viele der höchst entwickelten Länder, darunter Australien oder Kanada, haben indigene Bevölkerungsgruppen. Das englische System benachteiligt sie, wenn es zur Vertragsunterzeichnung kommt“, so der Anwalt. „Doch auch in Europa leben viele Menschen, deren Muttersprache nicht die jeweilige Landessprache ist.“

Vor Gericht standen die Comic-Verträge bisher noch nicht zur Diskussion, gesteht De Rooy. Ob gültig oder nicht, entscheide auch die Tatsache, ob es sich dabei um einen Mustervertrag handle. „Generell jedoch ist ein Bild-Vertrag eine rechtlich bindende Vereinbarung – genauso wie eine schriftliche oder verbale Abmachung.“