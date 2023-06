Der deutsche Schauspieler über seine gesellschaftskritische neue Sketch-Reihe, Humor in Krisenzeiten und warum es kein Comeback von „Pastewka“ geben wird.

Matthias Matschke im Interview

„Comedy ohne Haltung wäre wie ein wabbeliger Körper“

Ob Krimi oder Comedy: Matthias Matschke ist im deutschen Fernsehen so etwas wie der Mann für alle Fälle. In der neuen Sketch-Comedyreihe „Wir sind die Meiers“ (ab 23.6., 22.30 Uhr, ZDF) schlüpft der populäre Schauspieler gleich in mehrere Rollen, unter anderem als windiger Spitzenpolitiker und als fescher Muskelprotz.



Herr Matschke, die Sketch-Comedy „Wir sind die Meiers“ kreist um eine Familie aus sehr gegensätzlichen Menschen. Sind die Meiers ein Abbild der deutschen Gesellschaft 2023?

Genau darum geht es: Die Meiers, das sind wir alle. So vermeintlich zerstritten und unterschiedlich, so homogen sind wir eben auch als Deutsche. Wenn wir uns alle als Meiers begreifen, egal ob wir Abdullah, Schröder oder Zitzewitz heißen, dann sind wir gut damit bedient, uns als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu verstehen. Und in den Sketchen zeigen wir das, was uns alle gerade umgibt, mit Komik.

Macht Ihnen die Spaltung der Gesellschaft Sorgen?

Ich glaube, dass wir viel homogener sind, als wir denken. Wir sind streitbar und definieren uns im Streit. Wir sind angefasst von dem, was uns gerade als Populismus entgegentritt, sei es aus Amerika, sei es durch populistische Parteien bei uns. Das muss man laut benennen, was da passiert, und das tun wir in der Reihe. Menschen sind gerade unheimlich politisch aufgeladen und erregen sich darüber, aber eigentlich ist allen klar, dass wir Probleme haben, und dass wir darüber reden müssen: Wie können wir als soziales Ganzes funktionieren, wie können wir die Klimakrise wirklich stoppen, wie können wir zusammenhalten? Und in den „Meiers“ verlegen wir das Große ins Mikroskopische, in die Familie.

Matthias Matschke in seiner Rolle als Frank Meier. Foto: ZDF/Philipp Pfeiffer

Stichwort Familie: Ihre Tochter Maria Matschke Engel spielt in der Reihe mit. War es Ihr erstes gemeinsames Projekt?

Ja, wir haben vorher noch nie zusammen gearbeitet. Ich kam dazu ja auch wie die Jungfrau zum Kinde, denn Maria wurde von dem Autor bei einer Lesung entdeckt, und er sagte: „Die sollten wir doch zum Casting einladen.“ Ich hatte damit nicht viel zu tun, habe mich aber natürlich gefreut. Es war zugleich vertraut und seltsam fremd. Ich dachte beim Drehen: Das ist doch die, die ich schon mein Leben lang kenne – und dann war es eben doch nur eine sehr professionelle junge Kollegin. Beim Drehen denkt man sowieso nicht an solche Sachen, sondern nur: Es muss gut werden! Höchste Qualität ist mein Anspruch, und offensichtlich ist es auch der meiner Tochter.

Es ist nicht Ihre erste Sketch-Comedy, Sie waren auch Ensemblemitglied bei den erfolgreichen Reihen „Ladykracher“ und „Sketch History“. Warum hat es Ihnen dieses Genre so angetan?

Ich sehe meine Arbeit als untrennbare Verbindung von Unterhaltung und Nachdenken. Nehmen Sie die „Meiers“. Da taucht glaube ich so gut wie jedes aktuelle Thema auf, das uns gerade berührt. Und genau das finde ich das Tolle an Sketchen. Stellen Sie sich einen ganz normalen Unterricht an einer ganz normalen Schule vor. Irgendwann in der fünften Stunde kommt ein Typ vorbei, reißt die Tür auf und brüllt als Streich irgendwas in die Klasse rein. Das ist ein bisschen die Art, wie man Sketche begreifen kann. Als Zuschauer frage ich mich vielleicht, was der Sinn der Sache ist, aber es war lustig und hat mich kurz aus meinem Trott aufgeweckt – das ist der Sinn.

Im Grunde sind wir Menschen alle anfällig für Lächerlichkeit.

Comedy ist zurzeit oft sehr politisch, nimmt eine bestimmte Haltung ein. Für mehr Klimaschutz zum Beispiel …

Aber was wäre Comedy ohne Haltung? Wäre das nicht wie ein wabbeliger Körper, wo man denken würde: Mehr Haltung wäre gut? Man ist ein politisches Wesen, indem man sich in einer Gesellschaft bewegt. Dass die Klimakrise uns jeden Tag immer mehr zum Handeln zwingt, ist offensichtlich. Warum sollte es nicht in unserem Spektrum auftauchen, wenn wir mit komödiantischen Mitteln über gesellschaftliche Zusammenhänge reden?

Würde Ihren Mitmenschen gerade in diesen Zeiten von Krieg und Krisen mehr Humor gut tun?

Humor tut immer besonders gut, weil er eine andere Sichtweise hineinbringt. Im Grunde sind wir Menschen alle, egal was wir tun, in gewisser Weise anfällig für Lächerlichkeit. Die lustigen Tiervideos, die wir uns auf Instagram anschauen – das sind sozusagen wir, und irgendwo gibt es vielleicht jemanden, der sich unsere Lustigkeiten auf einem viel größeren Bildschirm anschaut. Wir sind ganz schön lächerlich. Und wenn man darauf hinweist mit der Art von Komik, die zumindest ich anstrebe, ist das immer richtig.

„Wir sind die Meiers“ stammt von Autor Chris Geletneky, ebenso wie die Comedyserie „Pastewka“, in der Sie Pastewkas treuherzigen Halbbruder Hagen spielten. Gibt es Parallelen?

Das verbindende Element zwischen beiden Serien ist Familie. Die Probleme, die Bastian Pastewka in der Serie hatte, sind in ihrer Piefigkeit das, was uns im Alltag als Familienleben entgegentritt. Das ist auch das Prinzip der „Meiers“: Das, was uns am nächsten ist, was uns emotional vielleicht am höchsten betrifft, die Familie, als Spielball zu haben.

Wird es je ein Comeback von „Pastewka“ geben?

„Pastewka“ hat ja das Schöne, dass man sagen kann: Es ist eine abgeschlossene Serie – es gibt ein Vorne und ein Hinten. Ich glaube, es wird keine weitere Folge mehr geben, weil wir sozusagen ein Oeuvre hinterlassen wollen.

Sie haben kürzlich den autofiktionalen Roman „Falschgeld“ über eine Kindheit in der Bundesrepublik veröffentlicht. Könnte dieser Stoff einmal verfilmt werden?

Ich werde das auf meinen Lesereisen oft gefragt und kann mir das durchaus vorstellen. Aber der Roman ist ja Literatur, darauf angelegt, dass die Fantasie im Kopf des Lesers entstehen soll, nicht auf dem Bildschirm – ihn für einen Film zu dramatisieren, hieße ihn neu zu schreiben. Und Lesen ist ja auch was Schönes.

Ralph Morgenstern: „Ich würde gerne eine schwule Hauptrolle spielen“ Der Moderator und Schauspieler über seine neue Haustier-Ratgebershow, einen Mops namens Twiggy, Promitratsch und den Mangel an interessanten queeren Fernsehrollen.

Planen Sie einen zweiten Roman?

Ich schreibe jeden Tag, das ist für mich Luft zum Atmen geworden, weil ich damit auch meine Gedanken ordne. Wenn ich keine Ordnung habe, zerfalle ich, ich brauche die Disziplin – ob das eine körperliche Sache ist wie Sport, oder eine Gedankenordnung. Sonst kommen Unordnung und Schwermut auf mich zu. Das gilt es zu vermeiden. Wenn sich aus diesem Schreiben wieder ein Stoff ergibt, werde ich ihn auch veröffentlichen.

Wenn die Fernsehfamilie Meiers typisch deutsch ist – was ist an Ihnen persönlich typisch deutsch?

Typisch deutsch ist meine Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache in all ihren Facetten, ihrer Beweglichkeit und Struktur. Wie man zum Beispiel mit Verben und ihren Präfixen arbeiten kann, das finde ich so ein geiles Phänomen. Dass ich so ein Zeug liebe, halte ich für typisch deutsch.

Zur Person Matthias Matschke wurde 1968 in Marburg geboren und studierte Deutsch und Religion auf Lehramt, bevor er ein Schauspielstudium absolvierte. Er spielte unter anderem am Wiener Burgtheater. Dem breiten Publikum ist der 54-Jährige aber vor allem aus Comedyformaten wie „Pastewka“ und „Sketch History“ bekannt. Bis 2019 ermittelte er in der Krimireihe „Polizeiruf 110“ an der Seite von Claudia Michelsen in Magdeburg, außerdem ist er regelmäßig in der satirischen „heute-show“ zu sehen. Kürzlich veröffentlichte er den halb-autobiografischen Roman „Falschgeld“. Matthias Matschke war bis 2013 mit der Schauspielerin Judith Engel verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Der 54-Jährige lebt in Berlin.

