Im Alter von 52 Jahren

Comedian Mirco Nontschew gestorben

Mit seinen Geräuschgags wurde der gebürtige Ostberliner berühmt. Nun ist Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren gestorben.

(jt) - Der deutsche Comedian Mirco Nontschew ist tot. Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Samstag unter Berufung auf seinen Manager: „Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.“ Eine Todesursache wurde nicht genannt. Nontschew wurde 52 Jahre alt.

Der in Ost-Berlin geborene Komiker war Gründungsmitglied der erfolgreichen TV-Show „RTL Samstag Nacht“ (1993-1998). Besonders bekannt war Nontschew für seine Fähigkeit, Töne und Geräusche äußerst präzise zu imitieren. Zuletzt war Nontschew in der Spielshow „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon Prime Video zu sehen. Er trat auch in fünf Kinofilmen auf, darunter „7 Zwerge – Männer allein im Wald“.





