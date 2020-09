Die deutsche Schauspielerin und Kinderbuchautorin über die Fortsetzung ihres Bestsellers "Lotti & Otto" und Geschlechterklischees

Panorama 6 Min.

Collien Ulmen-Fernandes: „Es ist okay, sensibel zu sein“

André WESCHE Die deutsche Schauspielerin und Kinderbuchautorin über die Fortsetzung ihres Bestsellers "Lotti & Otto" und Geschlechterklischees

Collien Ulmen-Fernandes ist nicht nur eine gefragte Schauspielerin und Moderatorin, die 38-jährige tritt auch als engagierte Reporterin („Hoher Preis für billige Kleidung“) und Kolumnistin („Süddeutsche Zeitung“) in Erscheinung. Als Autorin kann die Frau von Multitalent Christian Ulmen und Mutter einer achtjährigen Tochter, auf den humorvollen Ratgeber „Ich bin dann mal Mama“ und das Kinderbuch „Lotti & Otto. Eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram“ verweisen. Nun wird die Geschichte der beiden Otter fortgesetzt.

Collien Ulmen-Fernandes, wie geht es Ihnen in dieser seltsamen Zeit?

Ganz gut! Beruflich bin ich von der Corona-Krise relativ verschont geblieben. Ich habe nur zwei Wochen frei gehabt. Dann habe ich wieder angefangen zu drehen. Bei anderen Menschen waren die Auswirkungen ja wesentlich gravierender.

Collien Ulmen-Fernandes: „Lotti & Otto. Eine Geschichte über ,echte Kerle‘, alte Vorurteile und neue Freunde“, Edel Kids Books, ISBN 978-3-96129-153-3, 32 Seiten, 14 Euro, Altersempfehlung: 4-6 Jahre Foto: Edel Kids Books

„Lotti & Otto“ sind wieder da. Was für Resonanzen gab es auf das erste Abenteuer?

Ich war total positiv überrascht. In den ersten Wochen bekam das Buch beim größten Online-Händler ausschließlich Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, weil ich es nicht fassen konnte.

Dabei war der Anfang zunächst schwierig. Ich wollte thematisch gegen Geschlechterklischees ankämpfen. Da springen Verlage nicht gleich vor Begeisterung vom Stuhl, kann ich Ihnen sagen. Es heißt eher: „Muss das wirklich sein?“

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass es eben doch funktioniert hat. Es gibt anscheinend wahnsinnig viele Menschen da draußen, die sich über solche Klischees aufregen. Insofern hat das Buch seine Zielgruppe gefunden und ist mittlerweile ein Bestseller.

Bücher wie diese entstehen oft aus Geschichten, die man dem eigenen Kind erzählt und irgendwann aufschreibt. War es in diesem Fall ähnlich?

Ich habe das Kinderbuchregal meiner Tochter durchgeschaut und war schockiert, wie stereotyp die Rollen dort verteilt sind. In allen Gute-Nacht-Geschichten bringt die Mutter die Kinder ins Bett und der Vater kommt von der Arbeit nach Hause. In einem Buch ist die Mutter zu einem Prosecco-Abend verabredet, also müssen sich die Kinder selbst ins Bett bringen!

Netflix-Vertrag: Harry und Meghan werden Hollywood-Produzenten Nachdem sich Harry und Meghan im Frühjahr vom britischen Königshaus losgesagt hatten, wurde lange spekuliert, wie die beiden nun ihr Geld verdienen wollten. Nun zieht es das Paar ins Filmbusiness.

Es gibt Analysen, die zeigen, dass die Welt der Kinderbücher wesentlich stereotyper ist als Literatur für Erwachsene. Mädchen sind oft passive Prinzessinnen, die hundert Jahre schlafen, um danach von einem Prinzen befreit zu werden und ihn vor lauter Dankbarkeit sofort zu ehelichen. Es ist schockierend, wenn man sieht, wie die Welt für Kinder aufbereitet ist.

Deshalb war es mir so wichtig, mit diesen Jungs-Mädchen-Bildern zu brechen. Dazu habe ich Lotti und Otto kreiert.

Otto gibt sich ganz anders, als er wirklich ist, weil er bei den anderen Kids als cool gelten möchte. Hat Sie die eigene Jugend dazu inspiriert?

Ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, weil ich ganz viele Zuschriften von Jungs-Müttern bekommen habe, die mir sagten, dass sich ihre Jungs drinnen ganz anders verhalten als draußen. Privat ziehen sie vielleicht gern ein Blumenshirt an, aber in der Kita trauen sie sich das nicht, weil sie dort möglichst jungenhaft wirken möchten.

Alles klar, Frau Kommissar In den beliebten Krimireihen „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ übernehmen immer mehr weibliche Ermittler das Ruder.

Es heißt ja auch immer, Jungen weinen nicht. Sie versuchen, härter zu sein, als sie sind, trauen sich nicht, ihre sensible Seite zu zeigen. So wie Otto. Aber auch Jungen dürfen weinen. Und es ist total okay, sensibel zu sein. Genau das wollte ich mit dieser Geschichte erzählen.

Mäuse und eine Spinne sind ebenfalls Helden Ihres Buches. Reagieren Sie gelassen, wenn sich solche Lebewesen Zugang zu Ihrer Wohnung verschaffen?

Ich nicht so richtig, aber meine Tochter. Wir haben einen Greifer, mit dem man Spinnen einfangen und wieder in die Natur setzen kann. Es gab schon Situationen, in denen ich kreischend aufs Bett gesprungen bin. Und nicht nur ich, mein Mann ebenfalls. Dann kam unsere Tochter rein und sagte: „Okay, wo ist die Spinne? Ich mach sie weg.“ Da ist unser Kind wesentlich cooler als wir.

In der TV-Doku „No More Boys and Girls“ haben Sie sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern wir mit unserer Kleidungs- und Spielzeugauswahl für unsere Kids Rollenmuster prägen. Hat diese Arbeit auch das Buch beeinflusst?

Es war eher umgekehrt. Ich habe bereits an dem Buch gearbeitet, als das ZDF auf mich zukam und fragte, ob ich eine Sendung moderieren möchte, die sich mit Geschlechterklischees beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits die meisten Gender-Studien gelesen, weil ich „Lotti & Otto“ vorbereitet habe.

Taina Bofferding: Gleichheit fördern Die Innen- und Chancengleichheitsministerin präsentiert den vierten nationalen Aktionsplan zur Gleichheit. Fokus auf Kampf gegen Stereotypen.

Ich finde, dass diese Doku viele Aspekte des Themas sehr schön veranschaulicht. Wir haben den Kindern zu Beginn einen Fragebogen vorgelegt, und 100 Prozent haben angekreuzt, dass Geldverdienen Männersache und sich um Kinder kümmern Frauensache ist.

Man muss sich ja nur die Spielwarenkataloge anschauen. Dort stehen immer nur Mädchen in der Kinderküche, während die Jungs als Polizist oder Feuerwehrmann gezeigt werden. Also muss man sich über dieses Geschlechterbild nicht wundern.

Dass Männer und Frauen längst gleichgestellt sein müssten, steht außer Frage. Unterstützen Sie auch die Bestrebung, alle Bereiche des täglichen Lebens geschlechtsneutral zu gestalten?

Es geht mir nicht darum, dass jetzt alle Kinder geschlechtsneutral aufwachsen sollen. Es geht darum, gewisse Vorurteile nicht zu bedienen. Ich habe zum Beispiel in einer Dokumentation gesehen, dass Mädchen mit weniger technischem Spielzeug aufwachsen als Jungs. Erst da ist mir aufgefallen, dass ich meiner Tochter noch nie etwas gekauft habe, was in irgendeiner Form technisch ist.

Claude Meisch gibt Details zur Schulrentrée Bildungsminister Claude Meisch strebt größtmögliche Normalität und Sicherheit in Schulen und Betreuungsstrukturen an. Am Freitag stellte er sein Schulmodell vor.

Ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht auch gerne mal einen Roboter hätte. Und sie sagte: „Ja, unbedingt! Wie cool!“ Sie hat dann eine Zeit lang täglich mit diesem Roboter gespielt und ihn auch mit in den Kindergarten genommen. Auf einmal wollten die anderen Mädchen auch alle einen Roboter haben.

Es ist nicht so, dass Mädchen aufgrund ihrer Natur kein Interesse an technischem Spielzeug haben. Weil man als Eltern irgendwelche Klischees im Kopf hat, schenkt man ihnen aber gar nicht erst so etwas. Unterbewusst behandelt man Mädchen und Jungs nicht gleich.

Sie sind eine gefragte Kolumnistin in Erziehungsfragen. Welche Dinge liegen Ihnen besonders am Herzen?

Das Spannende an der Kolumne, die ich für die „Süddeutsche Zeitung“ schreiben darf, ist die Tatsache, dass es eben nicht meine eigenen Themen sind. Bei meiner Arbeit für „Eltern“ habe ich mir die Inhalte selbst ausgesucht. Bei der Süddeutschen ist es so, dass wir die Themen der Leserinnen und Leser bearbeiten. Da kommen mitunter Themenfelder und Probleme auf, über die ich mir nie zuvor Gedanken gemacht habe. Man taucht in Welten ein, in denen es oft keine klaren Antworten gibt.

Welche Stärken und Schwächen entdecken Sie an sich als Mutter?

In Corona-Zeiten war man plötzlich nicht nur Mutter, sondern auch noch Lehrerin. Das lief bei uns nicht immer reibungslos. Es gab zum Beispiel die Aufgabe, 20 Adjektive für eine Banane zu finden. Gelb, süß, weich, gebogen und weiter? Da wird es sehr schnell eng.

Ich habe eine Dokumentation über Familien in Zeiten von Corona gedreht. Expertinnen haben mir gesagt, dass es für Eltern sehr wichtig ist, auch mal offen zuzugeben, wenn man etwas nicht kann und mit etwas überfordert ist. Dieser Tipp hat den Druck herausgenommen und mir sehr geholfen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.