Clubhouse: Freier Diskurs für Chinas Internetnutzer

Uiguren und Han-Chinesen unterhalten sich via Audiochat-App Clubhouse offen über die Internierungslager in Xinjiang - was den Behörden in Peking wohl kaum gefallen dürfte.

Von Fabian Kretschmer (Peking)

Dass auf sozialen Medien über politisch heikle Themen ganz offen debattiert wird, gehört in vielen Ländern zum Alltag. Wenn jedoch Internet-User in der Volksrepublik China kritisch über staatliche Überwachung, die Internierungslager in Xinjiang und Demokratie sprechen, kommt dies einem historischen Moment gleich. Auf Clubhouse, der derzeit gehypten App für Audio-Chats aus dem Silicon Valley, haben sich in den letzten Tagen unzählige, chinesischsprachige Diskursräume gebildet ...