Interview: Cornelia Wystrichowski

Frau Michelsen, Sie spielen in „Götter in Weiß“ eine engagierte Ärztin, die einen Skandal um einen Krankenhauskeim aufdeckt. Was war für Sie die besondere Herausforderung an dieser Rolle?

Ich habe mich sehr gefreut, wieder mit Regisseur Elmar Fischer arbeiten zu dürfen ...