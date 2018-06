Bei "The Voice of Germany" schaffte sie es bis in die Sing-Offs, jetzt will sie sich alleine durchkämpfen: Christine Heitz alias Krick versucht mit ihrer Debütsingle "Fake Cake" ihren Platz im Musikbusiness zu finden.

Christine startet durch

Eine Karriere als Sängerin, viele Fans und einen Plattenvertrag - davon träumen viele junge Musiktalente. Christine Heitz aus Mertzig ist diesem Traum nun schon einen großen Schritt näher gekommen: Die 21-jährige Luxemburgerin hat sich ihren Traum erfüllt und versucht nun unter dem Künstlernamen Krick mit ihrer Debütsingle "Fake Cake" den Durchbruch zu schaffen.



Das Lied, eine eingängige Pop-Nummer, soll eine "Ansage gegen Verlogenheit" sein und Mut machen, sich nicht von anderen Leuten negativ beeinflussen zu lassen. Geschrieben und produziert wurde die Single von Jimmy Braun, dem Frontmann der Indie-Band Austinn. Auch ein Video wurde dazu gedreht - hier hatten Cedric Letsch und Bloggerin Amii Watson ihre Finger im Spiel: Die Aufnahmen - die unter anderem auch Karate Junior-Weltmeisterin Kimberly Nelting zeigen - entstanden unter anderem im Diner "Memphis" in Beggen.