Die 50-jährige Schauspielerin wurde in Hollywood mit einem Stern geehrt. Langjährige Kollegen stützten sie am Podium.

Schauspielerin leidet an MS

Christina Applegate mit Gehstock bei „Walk of Fame“-Zeremonie

(dpa) – US-Schauspielerin Christina Applegate (50) ist am Montag auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt worden.

Mit Gehstock und von ihrer Kollegin Katey Sagal gestützt, trat die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin unter lautem Applaus von Gästen und Fans vor die Menge.

„Ich habe eine Krankheit. Merkt ihr das?“

Als Kind habe sie hier auf dem Hollywood Boulevard gestanden, die Plaketten berühmter Leute angeschaut und sich gewünscht, einmal einen Stern zu bekommen, erzählte Applegate. Sie dankte Freunden, Kollegen und ihrer Familie für deren fürsorgliche Unterstützung.

Der „wichtigste Mensch in dieser Welt“ sei ihre elfjährige Tochter Sadie, sagte Applegate unter Tränen. Während ihrer kurzen Ansprache verwies sie auf ihren gebrechlichen Zustand. „Ich habe eine Krankheit. Merkt ihr das?“. Sie würde nicht einmal Schuhe tragen, sagte Applegate, die barfuß zu der Zeremonie erschienen war.

Im August 2021 hatte die Schauspielerin ihren Fans verkündet, dass bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden sei. Ende Oktober gab sie auf Twitter einen Einblick in ihr Leben mit der Nervenkrankheit. Gehstöcke seien jetzt Teil ihrer neuen Normalität, schrieb Applegate. Zudem habe sie durch die Behandlung stark zugenommen.

In den 1990er-Jahren war sie in der TV-Serie „Eine schrecklich nette Familie“ als die naive Tochter Kelly Bundy bekannt geworden. TV-Stars Ed O'Neill und Katey Sagal spielten in der Hit-Sitcom die Eltern Peggy und Al Bundy. Als Gastrednerin würdigte Sagal (68) am Montag den Humor, die Stärke und das Talent ihrer Filmtochter. Schon von der 16-jährigen Applegate habe sie damals so viel gelernt, sagte Sagal.

Applegate, die in der laufenden Netflix-Serie „Dead to Me“ mitspielt, posierte für Fotografen auf der Sternenplakette. Sie holte auch Tochter Sadie, Ehemann Martyn LeNoble und ihre Mutter dazu.