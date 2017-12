Interview: Cornelia Wystrichowski

Jetzt gönnt das ZDF der beliebten Reihe „Der Kriminalist“ ein Spielfilmspecial zur besten Sendezeit. In „Der Kriminalist: Die offene Tür“ (zu sehen am heutigen Freitag um 20.15 Uhr), will Schumann den Tod eines jungen Junkies aufklären. Er taucht dazu in die Drogenszene am Kottbusser Tor ein, einem für seine Kriminalität berüchtigten Platz in Berlin-Kreuzberg.



Herr Berkel, Sie verkörpern in der Krimireihe „Der Kriminalist“ einen Berliner Kommissar und sind selbst waschechter Berliner. Was mögen Sie an der Stadt?

Ich liebe es, dass man hier einfach so sein kann, wie man ist – das ist in keiner mir bekannten Stadt außer in New York so. Ich mag es, dass man auf der einen Seite das turbulente und aufregende kulturelle Leben einer Großstadt hat, auf der anderen Seite Ecken, wo man wie auf dem Land mitten im Grünen leben kann. Und mir gefällt, dass Berlin nicht ausgrenzend ist. Berliner kann jeder sein, der sich hier wohlfühlt und von sich selbst sagt, dass er Berliner ist.



Seit 2006 sind Sie als Berliner Kommissar Bruno Schumann unterwegs. Wieso hält sich „Der Kriminalist“ trotz der Konkurrenz durch andere TV-Krimis schon so lange?



Vielleicht liegt es daran, dass wir uns um Authentizität bemühen. Damit meine ich nicht, dass die von uns erzählten Fälle in der Realität so stattgefunden haben, aber wir beziehen uns auf die Wirklichkeit. Der Zuschauer merkt, dass wir ihm nicht einfach nur eine spannende Geschichte erzählen, sondern dass wir es ernst meinen.



Das 90-minütige Special zu „Der Kriminalist“ dreht sich ja um ein ganz besonderes Berliner Problemkind: das Kottbusser Tor …



Das Kottbusser Tor ist ein sozialer Brennpunkt, der über Jahrzehnte so geworden ist, wie er heute ist. Die Politik hat weggeschaut, und jetzt schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen und haben keine Lösung. Unser Film zeigt diesen Mikrokosmos, und er zeigt die zunehmende Kälte unserer Gesellschaft und ihre Gleichgültigkeit den Schwachen gegenüber. Es gibt dort zu viele Jugendliche, die gar nicht mehr beachtet werden und vor sich hin sterben.



Wie waren die Dreharbeiten an diesem berüchtigten Ort?



Am Kottbusser Tor sind die Diebesbanden mittlerweile fast das größere Problem als die Dealer. Die Drogenhändler sind verhältnismäßig friedlich, aber die sogenannten Antänzer greifen die normalen Leute an, die da rumlaufen. Wenn man da so wie wir nachts oder morgens um vier dreht, tummeln sich da Leute, die das nicht toll finden – die können keine Kameras gebrauchen.



Wurde das Drehteam angefeindet?



Es gab nie eine Situation, die wirklich gefährlich gewesen wäre. Weil ich aber als Schauspieler bei Dreharbeiten nicht ständig darauf achten kann, ob mich jemand angreift, wurden unsere Dreharbeiten diesmal von Security bewacht. Das ist sonst nicht der Fall.



Was genau war deren Aufgabe?



An so einem Set gibt es viel teures Material. Die ganzen Lampen kosten eine Menge Geld, die kann man auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Diebe haben sogar versucht, die Securityleute zu bestechen, damit die im richtigen Moment wegschauen und sie die Lastwagen leerräumen können. Das hat natürlich nicht funktioniert. Zum Glück waren die Securitykräfte Leute, die auch normalerweise die Restaurants und Geschäfte an diesem Platz schützen. Die kannten ihre Pappenheimer.



Als TV-Kommissar befassen Sie sich mit furchtbaren Verbrechen. Sind Sie selbst schon je Opfer von Gewalt geworden?



Nein, Gott sei Dank nicht. Ich bin sowieso der Überzeugung, dass die beste Prävention Aufmerksamkeit ist. Jede Großstadt dieser Welt hat Gefahrenzonen, damit muss ich mich als Bürger auseinandersetzen. Man sollte sich nicht in Situationen begeben, wo man sich hinterher fragen lassen muss: Warum hast du das gemacht?



Hat sich das Leben in Berlin in den vergangenen Jahren nachteilig verändert?

An Berlin kann man immer ablesen, wie es um Deutschland allgemein bestellt ist, weil die Stadt keine Probleme versteckt. Man kann das positiv bewerten, weil man Dinge ja nur verändern kann, wenn man die Probleme sieht. Die andere Frage ist, was die Stadt daraus macht. Ich bin schon lange enttäuscht von der Berliner Politik – es ist eine durchweg provinzielle Politik, wie sie die Stadt nicht verdient hat.



Sie sind im Oktober 60 Jahre alt geworden, in diesem Alter denken echte Polizeibeamte schon an den Ruhestand. Wie lange wollen Sie die Rolle als ZDF-Ermittler noch spielen?



Das weiß ich nicht. Mir fällt es schon schwer, im Winter das Ticket für den nächsten Sommerurlaub zu kaufen, selbst wenn ich weiß, wo ich hin will. Ich entscheide lieber kurzfristig.