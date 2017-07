von Felix Lee (Peking)



Die Handlung ihrer Sendung ist eigentlich rasch erzählt: Zwei junge Frauen, Jingjing und Miaomiao, verbringen die erste halbe Stunde damit, alles Erdenkliche an Kitsch und Klimbim aus Kisten zu packen und sie vor der Webcam zu arrangieren. Die Kriterien: Die Dinge müssen rosa oder lilafarben sein, dürfen funkeln, flackern oder aus Plüsch bestehen.



Im zweiten Teil der Sendung kann das Publikum dann bei laufender Kamera mitverfolgen, wie die beiden 21-Jährigen die kommenden 60 Minuten damit verbringen, sich vor dem Bildschirm zu schminken, Grimassen zu schneiden und die vielen rosa Gegenstände vor der Webcam auszuprobieren. Gesprochen wird wenig. Stattdessen läuft schnulziger, kantonesischer Pop im Hintergrund.

„Livestreaming“ nennt sich das Ganze – und ist in China derzeit der große Renner. Mehr als zwei Millionen Zuschauer zählen Jingjing und Miaomiao im Schnitt – pro Sendung. Sie haben sich binnen kurzer Zeit zu wahren Teenagerstars entwickelt.Wie auch bei den Livestreamern in Europa geht es den jungen Chinesen in erster Linie um Selbstdarstellung. Doch noch ein weiterer Faktor spielt eine Rolle: Sie verdienen damit jede Menge Geld.

Zum einen ist da die Cash-Kuh Livestreaming selbst. Die Zuschauer können die Darsteller virtuell mit kleinen Geschenken bewerfen: Das sind Karotten, Kirschen, Bonbons, Lutscher und vieles mehr, die sich bei den Betreibern der Kanäle gegen reales Geld umtauschen lassen. Jedes dieser kleinen Geschenke entspricht einem Wert von umgerechnet wenigen Cents. Doch weil sich in China so viele Menschen derartige Shows ansehen, kann eine stattliche Summe erwirtschaftet werden. „Pro Sendung kommen einige Tausend Yuan zusammen“, sagt Miaomiao. 1 000 Yuan entsprechen 130 Euro.

Längst hat auch die Konsumindustrie die Livestreamer als Werbeträger für sich entdeckt. Die Gegenstände, mit denen Jingjing und Miaomiao vor der Webcam herumhantieren, sind Dinge etwa mit dem Emblem von Hello Kitty (Sanrio), Barbie-Puppen von Mattel oder anderen Spielzeug- oder Lifestyle-Firmen. Selbst beim Make-up klappen sie ganz beiläufig den Plastikdeckel der Schminke hoch, sodass jeder Beobachter den Markennamen erkennen kann. Wie viele Zehntausend Yuan Miaomiao und Jingjing für diese Art des Product-Placements erhalten, verraten sie nicht.

Ein riesiger Markt

In der Werbewelt werden sie als „Influencer“ bezeichnet, sogenannte Beeinflusser. Es gibt sie auch in der westlichen Welt. Nur in China ist das Influencer-Marketing ein ganzes Stück größer. Wenn chinesische Web-Celebrities einen bestimmten Lippenstift verwenden, ein Markenshirt tragen oder Beauty-Tipps geben, erreichen sie auf einen Schlag Millionen von Fans. Immerhin 720 Millionen Chinesen sind derzeit regelmäßig online. Rund 400 Millionen Nutzer würden sich dem Forschungshaus iResearch zufolge diese Livestreams anschauen.

Entsprechend geben die Marken Hunderttausende, einige auch Millionen von Yuans für diese Meinungsführer aus. Papi Jiang etwa, eine 30-jährige Influencerin aus Schanghai, schaffte es mit einem Video über 74 Millionen Mal geklickt zu werden. Eine chinesische e-Commerce-Plattform für Schönheitsprodukte zahlte ihr dafür umgerechnet über zwei Millionen Euro.

Die Investoren setzen große Hoffnungen auf diesen neuen Trend. Einige der Firmen konnten schon in der Gründungsphase mühelos zwei- bis dreistellige Millionenbeträge einsammeln. Inzwischen erreicht das Marktvolumen knapp neun Milliarden Yuan (rund 1,3 Milliarden Euro). Allein der chinesische Internetriese Tencent hat angekündigt, umgerechnet weitere 300 Millionen Euro in Livestream-Plattformen zu investieren. „Wir wollen gezielt mehr Talente fördern“, kündigte Vizechef Yin Yu an.

Alles wird interessant

Derzeit gibt es keine exakten Zahlen darüber, wie viel Zeit die Chinesen damit verbringen, sich Lives-Shows anzusehen – abgesehen von der Frage, was sie an diesem Format so interessant finden. Zwar gibt es auch Livestreams mit echten Könnern, die einem etwa zeigen, wie man spezielle Gerichte kocht, Wäsche faltet, sich fit hält, sich schminkt oder schreiende Kleinkinder beruhigt. Und es gibt Livestreams zu Themen wie Sport, Lifestyle, Reisen, Finanzen, Musik, Bildung oder Medizin.

Doch die Mehrheit der Chinesen streamt banale Dinge. Zu sehen ist beispielsweise ein stark geschminktes Mädchen mit spitzem Kinn – beim Essen. Sie widmet sich ganz ihrer Fastfoodschachtel und sagt 20 Minuten lang kein Wort. Über das Display fliegt derweil der „bullet curtain“: die spaßigen Kommentare der zuschauenden Fans und dazwischen kleine Gurken, Autos oder Rosen. Ab und zu hebt das Mädchen den Kopf und lächelt zum Dank in die Kamera.

Die chinesische Soziologin Shang Huixin sieht in diesem Trend eine neue Form des Medienkonsums. In dieser Welt bestehe die Beziehung zwischen „vor der Kamera“ und „hinter dem Bildschirm“ nicht nur aus der Vorführung. Vielmehr könnten die Zuschauer auf ihrem Display das Outfit der Influencer kommentieren und direkt mit ihnen kommunizieren. „Die Nutzer haben sich von Zuschauern zu Teilnehmern gewandelt.“ Und es gibt auch schon den nächsten Trend: Livestreaming mit einer 360-Grad-Kamera. Für die Darsteller gibt es dann gar keine Privatsphäre mehr.