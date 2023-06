Eine Frau in Bitburg (D) wollte Wühlmäuse im Garten vergiften. Das Ergebnis war ein Großeinsatz der Rettungskräfte, inklusive Gefahrstoffzug.

Gefährliche Gartenarbeit in der Eifel

Chemiekeule gegen Wühlmäuse bringt 19 Menschen ins Krankenhaus

Tom RÜDELL Eine Frau in Bitburg (D) wollte Wühlmäuse im Garten vergiften. Das Ergebnis war ein Großeinsatz der Rettungskräfte, inklusive Gefahrstoffzug.

Insgesamt fast 70 Einsatzkräfte mussten am Dienstagabend in einem Bitburger Wohngebiet anrücken - zu einem Großeinsatz, der als vergleichsweise harmloser Heckenbrand gemeldet war und in 19 Hospitalisierungen endete.

Der Reihe nach: Um 21:38 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der vermeintliche Brand einer Hecke in einem Bitburger Stadtteil mitgeteilt. Die anrückenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten tatsächlich starke Rauchentwicklung im Bereich der Einsatzstelle fest. Doch gleichzeitig nahmen sie einen stark beißenden, für Feuer atypischen Geruch wahr – aber kein offenes Feuer.

Die Gartenbesitzerin erklärte den Feuerwehrleuten, dass sie erst kürzlich ein chemisches Mittel genutzt hätte, um Wühlmäuse unter der Hecke zu bekämpfen. Die Chemikalie reagiert stark mit Wasser, was der Frau wahrscheinlich erst auffiel, als sie am Dienstagabend ihre Hecke wässerte. Denn dabei begann die Hecke stark zu rauchen, sodass die Frau die Feuerwehr rief und einen Brand meldete.

Die Feuerwehr reagierte schnell: Sie sperrte den Gefahrenbereich weiträumig ab und alarmierte die Schnelleinsatzgruppe sowie den Gefahrstoffzug der Feuerwehr des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Außerdem zog sie den Rettungsdienst samt Notarzt dazu, um Personen, die den Rauch eingeatmet hatten, vorsorglich behandeln zu können.

Endresultat: 19 Menschen wurden zur vorsorglichen Beobachtung eventueller gesundheitlicher Reaktionen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Darunter befanden sich 14 Feuerwehrangehörige, zwei Polizeibeamte, die Verantwortliche und zwei weitere Personen. Bis zum frühen Mittwochmorgen zeigen diese keine Vergiftungssymptome.

Um 2 Uhr nachts wurde noch eine Giftstoffmessung durch den Gefahrstoffzug durchgeführt. Dabei wurden keinerlei gefährlichen Stoffe mehr nachgewiesen. Darüber, wann die Absperrung aufgehoben wird, soll am Mittwoch entschieden werden. Im Einsatz befanden sich ca. 50 Angehörige der Feuerwehr, einschließlich der Schnelleinsatzgruppe und des Gefahrstoffzugs, zehn Rettungskräfte, ein Notarzt und zwei Polizeibeamte.

